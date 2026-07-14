Европейската комисия може да получи директни правомощия да санкционира платформи, онлайн магазини и разработчици на игри за пристрастяващ дизайн

202 Снимка: AP/БТА

Европейският съюз подготвя ново затягане на контрола върху големите технологични компании, като Европейската комисия може да получи правото директно да налага глоби за нарушения на потребителското законодателство. Основният фокус ще бъде поставен върху практиките, които подвеждат хората, насърчават прекомерно използване на онлайн услуги или затрудняват прекратяването на платени абонаменти. Специално внимание ще бъде отделено на защитата на децата и младите потребители, които са сред най-уязвимите групи в интернет.

Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт заяви, че новите предложения се очаква да бъдат представени до края на годината. Според него сегашният модел, при който отделните държави членки следят за спазването на правилата, а Европейската комисия основно координира действията им, не осигурява достатъчно силен възпиращ ефект. Макграт посочи, че досегашната координация на европейско ниво на практика не е довела до налагането на значими глоби или санкции на компаниите, нарушаващи правата на потребителите.

Плановете на Брюксел идват на фона на предварителните заключения на експертна група, според които Meta е нарушила разпоредби на Закона за цифровите услуги заради пристрастяващи елементи в дизайна на Instagram и Facebook. Подобни механизми могат да включват безкрайно превъртане на съдържанието, автоматично възпроизвеждане на видеоклипове, постоянни известия и алгоритми, които насърчават потребителите да прекарват все повече време в платформите. Европейските институции разглеждат тези практики като особено рискови за децата, чиито навици и поведение могат по-лесно да бъдат повлияни.

Паралелно с това Европейската комисия подготвя ново законодателство за цифрова справедливост. То трябва да обхване т.нар. тъмни модели - интерфейси и дизайнерски решения, които умишлено подтикват потребителите да направят избор, който иначе не биха направили. Сред примерите са предварително отбелязани полета, скрити допълнителни такси, сложни процедури за отказ от абонамент и предложения, създаващи изкуствено усещане за спешност. Целта е да бъдат запълнени оставащите пропуски в европейската защита на потребителите в интернет, като правилата няма да засягат единствено най-големите социални мрежи.

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Предвижда се Европейската комисия да може да санкционира и по-малки онлайн търговци, разработчици и издатели на видеоигри, когато използват подвеждащи или агресивни търговски практики. Инициативата се развива в момент, когато все повече европейски държави предприемат национални мерки за ограничаване на достъпа на деца до социални платформи. Франция, Испания, Германия, Дания и Гърция вече работят по собствени режими, а през септември се очаква председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да представи европейски подход за защита на непълнолетните в социалните мрежи.

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