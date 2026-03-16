BSides Sofia събира международни експерти по киберсигурност в София
Петото издание на конференцията ще се проведе на 21 и 22 март в TechArena в Техническия университет София
Конференция по киберсигурност BSides Sofia ще събере експерти от България и чужбина в края на седмицата в столицата. Петото издание на форума ще се проведе на 21 и 22 март в TechArena към Технически университет - София.
Събитието е част от глобалната мрежа Security BSides и събира специалисти по киберсигурност, етични хакери и технологични експерти от различни държави. В рамките на двудневната програма ще бъдат представени лекции и демонстрации, свързани с актуални киберзаплахи, сигурност на софтуерните системи и защита на цифровата инфраструктура.
Сред акцентите са лекции за киберсигурност на сателити, анализа на модерни кибератаки и практическите предизвикателства пред организациите в ерата на изкуствения интелект.
Подробности за програмата и лекторите може да откриете тук >>>
