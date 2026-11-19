Петиция с близо 200 000 подписа засилва напрежението в компанията, но ръководството категорично отказва да върне основателя ѝ на поста генерален директор

2185 Снимка: Getty Images

Оставката на Дженсен Хуанг продължава да разтърсва Nvidia, а недоволството сред служителите вече поставя новото ръководство под сериозен натиск. Петиция за завръщането на основателя на компанията е събрала близо 200 000 подписа, като над 10 000 от подписалите се представят за настоящи служители. На фона на общ персонал от приблизително 42 000 души това е показателно за мащаба на напрежението, макар принадлежността на всички подписали да не е независимо потвърдена.

Според CNBC част от инженерите открито предупреждават, че са готови да напуснат, ако Хуанг не бъде възстановен на поста си. Сред тях е специалист по роботика, който обяви решението си да се раздели с компанията. Старшият служител Надер Халил също е изпратил писмо до ръководството с предупреждение за възможна загуба на ценни специалисти. Бивши служители обясняват тази необичайна лоялност с активното участие на Хуанг в техническите проекти и пряката му комуникация с инженерните екипи.

Напрежението поставя в деликатна ситуация временния генерален директор Колет Крес, която пое управлението след оставката на Хуанг на 11 ноември. При вътрешните обсъждания служители настояват за неговото завръщане, а дискусия в корпоративния портал е събрала над 1600 коментара. Въпреки това председателят на съвета на директорите Харви Джоунс заяви на 17 ноември, че решението за оставката е прието единодушно и няма намерение да бъде преразглеждано. Крес потвърди тази позиция, а компанията вече търси постоянен наследник на Хуанг.

Управленската криза се развива в момент, когато бизнесът на Nvidia бележи рекордни резултати. За третото тримесечие на финансовата 2027 година компанията отчете приходи от 115,8 млрд. долара, което представлява ръст от 103% на годишна база. Сега пред новото ръководство стои не само задачата да запази впечатляващия растеж, но и да убеди инженерите, че Nvidia може да продължи успешното си развитие без човека, който я ръководеше повече от три десетилетия.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.