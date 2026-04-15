Снимка: NASA/БТА

Новият бюджетен проект на администрацията на Доналд Тръмп за НАСА предизвика сериозни критики от експерти и представители на космическата общност.

Документът, публикуван от бюджетната служба на Белия дом, предвижда драстично намаляване на финансирането за научни програми. Според предложението бюджетът за научни изследвания може да бъде орязан с около 47%, а общото финансиране на агенцията да спадне с 23%.

Критиците подчертават, че проектът е необичайно неясен. В него липсват конкретни данни за това кои мисии ще бъдат засегнати, както и информация за финансирането от предходни години.

"Това е най-непрозрачният бюджет за НАСА, който съм виждал", заяви Кейси Драйър от The Planetary Society. Той отбелязва, че подобна липса на детайли е безпрецедентна за последните десетилетия.

В документа се посочват и средства в размер на 438 милиона долара за технологии, свързани с Марс, без допълнителна разбивка на разходите.

Проектът идва след като Конгресът вече отхвърли предходно бюджетно предложение за 2026 година. Според анализатори новият план до голяма степен повтаря стария, което поражда съмнения, че отново ще срещне съпротива.

Критиците обръщат внимание и на допуснати грешки. Сред тях е включването на вече отменена мисия за връщане на проби от Марс, както и неточности около финансирането на космическия телескоп "Джеймс Уеб".

В същото време програмите за пилотирани мисии до Луната, включително "Артемида", остават относително защитени от съкращения.

Ръководството на НАСА подкрепя предложението. Администраторът Джаред Айзъкман заяви, че агенцията ще разполага с достатъчно ресурси за изпълнение на основните си цели, включително мисии до Луната.

Очаква се Конгресът да разгледа предложението през следващите месеци. Според наблюдатели има висока вероятност то да бъде преработено или отхвърлено, както се случи с предходния бюджет.

