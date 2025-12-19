Гъвкавите хуманоидни машини вече работят рамо до рамо с хората в заводите на китайския гигант

Китайската CATL, най-големият производител на тягови батерии в света, официално започна внедряването на човекоподобни роботи в своите производствени мощности. Според китайски медии, първите такива машини вече функционират в завода на компанията в провинция Хенан, където поемат ключови етапи от сглобяването и тестването на батерийни модули.

Използваният робот, наречен Moz (или Xiaomo), е снабден с колесна платформа и регулируема система, позволяваща прецизно адаптиране към височината на работната зона. С помощта на двойка ръце-манипулатори той може да извършва изключително деликатни операции като свързване и разкачване на високоволтови конектори - процес, който досега беше поверен само на хора поради риска от инциденти.

Обучен чрез големи езикови модели, Moz може да реагира на минимални разлики в размерите или позицията на компонентите и динамично регулира усилието при работа, така че да не повреди скъпите детайли. По данни на CATL ефективността му вече е съпоставима с тази на квалифицирани служители, а безопасността на процеса е значително повишена.

Хуманоидните роботи също така идентифицират дефекти и осигуряват пълна проверка на качеството преди излизането на батериите от производствената линия. Разработени са от Spirit AI - компания, в която CATL има дялово участие - и се захранват от батерии собствено производство. Работят без прекъсване и могат да увеличат производителността до три пъти спрямо човешките оператори.

Внедряването на подобни машини бележи следваща стъпка в автоматизацията на индустрията. CATL планира да разшири използването на изкуствен интелект в своите фабрики, показвайки, че бъдещето на производството ще принадлежи на интелигентни и гъвкави системи, а не само на скоростта.

