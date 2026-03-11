Изкуственият интелект продължава да разширява възможностите си, а последната новост около ChatGPT показва колко бързо се интегрират популярни технологии в подобни платформи. AI ботът вече може да разпознава музикални парчета благодарение на интеграция с Shazam, собственост на Apple. Това позволява на потребителите директно в рамките на разговора да попитат каква песен звучи в момента.

Изкуственият интелект

Новата функция работи изключително просто. Потребителят може да въведе заявка от типа "Shazam, каква е тази песен?" и интерфейсът на услугата ще се появи в ChatGPT. Оттам системата анализира звука и показва информация за изпълнителя и заглавието на песента, подобно на начина, по който Shazam функционира на iPhone или други устройства на Apple.

Едно от най-големите предимства на тази интеграция е удобството. До момента потребителите трябваше да напускат приложението, за да използват отделно Shazam или друга услуга за разпознаване на музика. Сега всичко може да се случи директно в ChatGPT, без прекъсване на разговора или търсенето на информация.

Добавянето на функцията става чрез настройките на ChatGPT. Потребителите трябва да отворят раздела с приложения, да потърсят Shazam и да активират интеграцията. След това услугата може да бъде използвана чрез гласови или текстови заявки, които съдържат думата "Shazam".

Интересното е, че функцията може да се използва дори без инсталирано приложение Shazam. Ако обаче то е налично на устройството, разпознатите песни могат автоматично да се запазват в библиотеката на потребителя, което улеснява по-нататъшното слушане или добавяне към плейлисти.

