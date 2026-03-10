169 Снимка: iStock by Getty Images

Бързият ръст на космическите изстрелвания и масовото извеждане на сателити в орбита започва да оказва измеримо влияние върху химията на земната атмосфера. За това предупреждават учени, които изследват ефекта от изгарянето на космически апарати при повторното им навлизане в атмосферата.

Според анализ на професора по екологични науки Иън Уилямс от Университетът на Саутхемптън, публикуван в платформата The Conversation, нарастващият брой ракети и спътници води до натрупване на метални аерозоли в горните слоеве на атмосферата.

В последните години космическите изстрелвания стават почти ежедневие. Държави и частни компании активно изграждат огромни сателитни съзвездия, което увеличава броя на активните апарати в орбита, както и количеството космически отпадъци.

Много от спътниците са проектирани така, че след края на експлоатацията си да навлязат отново в атмосферата и да изгорят. Именно този процес освобождава значителни количества метални частици. При днешния мащаб на космическата индустрия това може постепенно да започне да променя състава на атмосферата.

Особено притеснение будят алуминиевите оксиди, които се образуват при изгарянето на космически апарати. По думите на Уилямс те могат да ускорят химични реакции, които разрушават озоновия слой. Допълнително влияние оказват и изгорелите газове от ракетните двигатели, включително сажди от горива на базата на въглеводороди, които затоплят стратосферата и влияят върху атмосферните течения.

Проучване от 2025 г. симулира сценарий, при който всяка година в атмосферата попадат около 10 000 метрични тона алуминиев оксид от изгарящи космически отпадъци. Моделите показват натрупване на частици на височини между приблизително 10 и 30 километра, което може да доведе до температурни аномалии и промени във ветровете около полярния вихър.

Изследователите предупреждават също, че растящият брой изстрелвания може частично да неутрализира десетилетните усилия за възстановяване на озоновия слой след ограничаването на хлорфлуоровъглеводородите - химикали, използвани в миналото в хладилници и аерозоли.

Освен химическите ефекти, космическите отпадъци крият и други рискове. Макар случаите да са редки, вече има инциденти с паднали ракетни фрагменти върху земеделски земи и населени райони. Нарастващият брой спътници също затруднява астрономическите наблюдения, тъй като оставя ярки следи в изображенията от наземни телескопи.

Според учените има и алтернативни решения. Една възможност е част от космическите отпадъци да бъдат събирани и рециклирани в орбита. Изчисления показват, че общата стойност на материалите в орбиталните отломки може да достигне около 1,2 трилиона долара.

Друг подход е удължаване на живота на сателитите чрез ремонти, презареждане с гориво и модулен дизайн. Подобна стратегия би намалила необходимостта от изстрелване на нови апарати и от последващото им изгаряне в атмосферата.

Според Уилямс е важно проблемът да бъде изследван и регулиран навреме, тъй като космическата индустрия се разраства бързо, а научните данни за влиянието ѝ върху атмосферата тепърва се натрупват.

