Опитът на САЩ да спре възхода на китайските технологии чрез ограничаване на достъпа до най-модерните AI чипове дава обратен ефект. Вместо да забави развитието на Китай, чиповото ембарго стимулира създаването на по-самостоятелна технологична екосистема, която вече привлича вниманието - и капитала - на глобалните инвеститори.

По данни на Ройтерс, все повече международни фондове пренасочват инвестиции към китайски технологични компании, на фона на растящите притеснения, че пазарът на изкуствен интелект в САЩ се надува до опасни размери.

Бивши инженери на ASML тайно са изградили в Китай прототип на EUV-литограф
Виж още Бивши инженери на ASML тайно са изградили в Китай прототип на EUV-литограф

Макар китайските големи езикови модели (LLM) все още да изостават леко от американските си аналози, инвеститорите вече не ги възприемат като "резервен вариант". Напротив - търсенето на китайски технологични акции се подхранва както от политиките на Пекин за технологична независимост, така и от скептицизма към AI балона в САЩ.

Доклад на UBS Global Wealth Management от този месец определя китайския технологичен сектор като "най-привлекателния" клас активи в глобален мащаб - най-високата възможна оценка на банката. Анализаторите подчертават "силната държавна подкрепа, технологичната самостоятелност и бързата монетизация на AI".

"Китайският технологичен сектор ускори иновациите през 2025 г., с напредък по цялата AI верига", се казва в доклада. "Новите китайски AI модели демонстрират технологично лидерство, а политиките укрепват устойчивостта на екосистемата."

Институционални инвеститори като британския фонд Ruffer увеличават експозицията си към китайски гиганти като Alibaba, докато умишлено ограничават инвестициите си в най-големите американски технологични компании.

"САЩ все още водят във фронтовия AI, но Китай бързо наваксва", коментира за Ройтерс Джема Кернс-Смит от Ruffer. "Преднината може да не е толкова широка и дълбока, колкото мнозина смятат. Конкурентната среда се променя."

Текущата ситуация е резултат от години на твърда търговска политика спрямо Китай, водена както от администрацията на Джо Байдън, така и от Доналд Тръмп. По време на втория мандат на Тръмп ограниченията достигнаха нов връх, насочени основно към AI чиповете на Nvidia - най-мощните на пазара.

През април Тръмп наложи нови забрани за износ, включително за чипа H20, специално "орязан" за китайския пазар. В отговор Пекин забрани на водещи местни компании да внасят чипове на Nvidia, което даде сериозен тласък на местните производители.

САЩ ще разрешат износа на чипове на Nvidia за Китай
Виж още САЩ ще разрешат износа на чипове на Nvidia за Китай

В началото на декември ограниченията върху H20 бяха тихомълком смекчени, но според анализатори щетите вече са нанесени. В технологично състезание с минимални маржове, подобни колебания могат да се окажат фатални.

Вместо да отслаби Китай, чиповото ембарго на САЩ ускори процеса на технологична автономия на Пекин и разклати доверието в американското AI превъзходство. А инвеститорите - както често се случва - просто следват парите.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24441
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9239
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6940
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3220
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8024
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6463
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11040