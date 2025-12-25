Ограниченията върху AI чиповете ускоряват технологичната независимост на Пекин и плашат инвеститорите от Уолстрийт

10501 Снимка: iStock by Getty Images

Опитът на САЩ да спре възхода на китайските технологии чрез ограничаване на достъпа до най-модерните AI чипове дава обратен ефект. Вместо да забави развитието на Китай, чиповото ембарго стимулира създаването на по-самостоятелна технологична екосистема, която вече привлича вниманието - и капитала - на глобалните инвеститори.

По данни на Ройтерс, все повече международни фондове пренасочват инвестиции към китайски технологични компании, на фона на растящите притеснения, че пазарът на изкуствен интелект в САЩ се надува до опасни размери.

Макар китайските големи езикови модели (LLM) все още да изостават леко от американските си аналози, инвеститорите вече не ги възприемат като "резервен вариант". Напротив - търсенето на китайски технологични акции се подхранва както от политиките на Пекин за технологична независимост, така и от скептицизма към AI балона в САЩ.

Доклад на UBS Global Wealth Management от този месец определя китайския технологичен сектор като "най-привлекателния" клас активи в глобален мащаб - най-високата възможна оценка на банката. Анализаторите подчертават "силната държавна подкрепа, технологичната самостоятелност и бързата монетизация на AI".

"Китайският технологичен сектор ускори иновациите през 2025 г., с напредък по цялата AI верига", се казва в доклада. "Новите китайски AI модели демонстрират технологично лидерство, а политиките укрепват устойчивостта на екосистемата."

Институционални инвеститори като британския фонд Ruffer увеличават експозицията си към китайски гиганти като Alibaba, докато умишлено ограничават инвестициите си в най-големите американски технологични компании.

"САЩ все още водят във фронтовия AI, но Китай бързо наваксва", коментира за Ройтерс Джема Кернс-Смит от Ruffer. "Преднината може да не е толкова широка и дълбока, колкото мнозина смятат. Конкурентната среда се променя."

Текущата ситуация е резултат от години на твърда търговска политика спрямо Китай, водена както от администрацията на Джо Байдън, така и от Доналд Тръмп. По време на втория мандат на Тръмп ограниченията достигнаха нов връх, насочени основно към AI чиповете на Nvidia - най-мощните на пазара.

През април Тръмп наложи нови забрани за износ, включително за чипа H20, специално "орязан" за китайския пазар. В отговор Пекин забрани на водещи местни компании да внасят чипове на Nvidia, което даде сериозен тласък на местните производители.

В началото на декември ограниченията върху H20 бяха тихомълком смекчени, но според анализатори щетите вече са нанесени. В технологично състезание с минимални маржове, подобни колебания могат да се окажат фатални.

Вместо да отслаби Китай, чиповото ембарго на САЩ ускори процеса на технологична автономия на Пекин и разклати доверието в американското AI превъзходство. А инвеститорите - както често се случва - просто следват парите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.