Apple Maps заснема пешеходните маршрути из София. За целта от технологичния гигант са наели човек, оборудван със специална 360-градусова камера и раница. Поставената му задача е да картографира центъра на София.

От Apple съобщават, че отново са в България, за да обновят информацията си. Като начин на картографиране е посочен пешеходен метод с раници, което е интересно, защото той се ползва за места без възможност за достъп на автомобили като например паркове и пешеходни улици.

Компанията се ангажира да защитава поверителността на хората. Това означава, че ще замъглява лицата и регистрационните номера на автомобилите на изображенията, публикувани в Look Around на платформата Apple Maps.

