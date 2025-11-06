Майкъл Бъри е убеден, че акциите на технологичните компании ще рухнат. Това може да е пагубно за икономиката

58168 Снимка: iStock by Getty Images

Майкъл Бъри е инвеститор, който придоби световна слава, след като предвиди срива на имотния пазар в САЩ през 2008 г. Той направи това близо 3 години преди икономическата криза да стане факт. Сега името му отново влиза в новините. Този път неговият фонд, Scion Asset Management, е заложил над 1 милиард долара срещу компании от сектора на изкуствения интелект (AI), смятайки, че той се намира в състояние на спекулативен балон.

Според документи, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, фондът на Бъри е придобил "пут" опции (финансов инструмент за залог срещу поскъпването на акции) на стойност 187,6 млн. долара срещу производителя на чипове Nvidia и 912 млн. долара срещу софтуерната компания Palantir.

Ходът му напомня за стратегията от 2005 г., когато той започна да залага срещу ипотечния пазар, което в крайна сметка донесе на фонда му печалба от 489% при настъпването на кризата. Майкъл Бъри по-късно се превърна във филмов герой, изигран от Крисчън Бейл в лентата "Големият залог" (на английски: The Big Short).

Действията на Бъри представляват ясен вот на недоверие към AI индустрията, подхранвайки нарастващите опасения, че секторът се е превърнал в балон, чието спукване може да повлече цялата американска икономика.

Инвеститори вложиха десетки милиарди в компании като Nvidia и Palantir, изстрелвайки оценките им до исторически върхове. Пазарната капитализация на Nvidia наскоро достигна 5,04 трилиона долара, докато акциите на Palantir са поскъпнали с над 150% от началото на годината.

Новината за залога на Бъри идва на фона на значителни разпродажби на технологични акции, което показва разколебаване на доверието в способността на AI компаниите да оправдаят огромните си пазарни оценки. Допълнителни притеснения предизвикват и големите сделки, които компаниите от сектора сключват помежду си - практика на кръгово финансиране, която често е симптом за наличието на спекулативен балон.

Въпреки репутацията си, Бъри невинаги е безпогрешен. През януари 2023 г. той призова в свой туит "Продавайте!", само за да признае два месеца по-късно, че е сгрешил, след като технологичният индекс Nasdaq 100 навлезе в бичи пазар с ръст от над 21%.

Реакцията на залога му не закъсня.

Изпълнителният директор на Palantir, Алекс Карп, определи действията на Бъри като "пълно безумие". В интервю за CNBC той заяви: "Двете компании, срещу които той залага, са тези, които реално правят пари, което е супер странно." Карп допълни, че подобни атаки само мотивират екипа му да постига още по-добри резултати, "отчасти, за да направим тези, които ни шортват, по-бедни".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.