Скрийншот: Youtube

Китайският производител Unitree демонстрира възможностите на своя човекоподобен робот G1 чрез впечатляващ експеримент в екстремни зимни условия. В северната част на Китай роботът измина 130 000 крачки в дълбок сняг при температура от минус 47,4 градуса по Целзий, с което компанията цели да подчертае надеждността и издръжливостта на своите разработки при условия, които далеч надхвърлят стандартните сценарии на употреба.

Тестът беше проведен в планински район в китайския Синдзян и имаше и символичен характер. С продължителното си движение Unitree G1 "изтъпка" в снега емблемата на настоящите Зимни олимпийски игри, оформяйки фигура с внушителни размери от 186 на 100 метра. Според авторите на експеримента, изображението е достатъчно мащабно, за да бъде разпознаваемо от голяма височина, което допълнително подсилва визуалния ефект на демонстрацията.

По данни от репортаж на китайския държавен телевизионен канал CCTV, подобни тестове на човекоподобни роботи при толкова ниски температури не са правени досега. Въпреки студа, роботът се е справил със задачата без видими проблеми, макар че не се уточнява колко дълго е издържал стандартният му акумулатор. При нормални условия Unitree G1 разполага с автономност от около два часа непрекъсната активност, което прави резултатите от теста още по-интересни.

Самият Unitree G1 е сравнително компактен човекоподобен робот с височина 1,27 метра и тегло 35 килограма. В Китай той се предлага на цена от около 14 240 долара, а през миналата година компанията е реализирала продажби на над 5500 подобни робота. Екстремният тест в снега ясно показва амбицията на Unitree да позиционира своите продукти не само като демонстрационни платформи, но и като решения, способни да работят в реални и тежки условия.

