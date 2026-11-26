Изпълнителният директор на компанията нарече подобни обвинения "абсурдни", но признава, че автономното самоусъвършенстване на AI може да изисква ограничения

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Изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодей отхвърли обвиненията, че компанията му подкрепя идеята хората да се откажат от свободната си воля и да предадат управлението на изкуствения интелект. В продължителна публикация в социалната мрежа X той определи подобни твърдения като "абсурдни" и подчерта, че човечеството трябва да запази правото си на самостоятелно вземане на решения.

"Никога не трябва да жертваме легитимността или правото на самоопределение в името на ефективността или сигурността", написа Амодей. Според него аргументите срещу автокрацията важат в пълна сила и за управлението чрез изкуствен интелект. Той допълва, че предаването на властта на AI би било лоша идея.

Изказването му идва на фона на все по-остър дебат между водещите компании в сектора за бъдещата роля на изкуствения интелект и запазването на човешкия контрол. По-рано през ноември изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че иска да гарантира, че хората ще продължат да имат "контрол върху собственото си бъдеще".

Подобна позиция изрази и ръководителят на AI подразделението на Meta Александър Уанг. В своя публикация той предупреди, че обществото не трябва да приема възможността да предаде управлението си на изкуствения интелект.

"Трудно е да си представим свят, в който човечеството може да запази контрола над напълно неограничено рекурсивно самоусъвършенстване", написа Уанг. Според него развитието на AI вече налага много по-сериозно внимание към безопасността, съгласуването на системите с човешките цели и сигурността.

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Амодей обаче твърди, че позицията му винаги е била различна от тази, която му приписват критиците. В свои публикации и интервюта той многократно е подкрепял демократичния надзор над изкуствения интелект. Според него технологията трябва да укрепва демократичните институции, а окончателната власт за вземане на решения трябва да остане в човешки ръце.

Той прави разграничение между отказа от човешка самостоятелност и автоматизирането на конкретни задачи. Като примери посочва управлението на автомобил, разработването на лекарство срещу рак или създаването на цялостен софтуер. Според Амодей няма проблем AI да поема все по-сложни дейности, стига това да не означава предаване на цялостния контрол над обществото.

По-сериозната граница според него е рекурсивното самоусъвършенстване (RSI). Това е процес, при който една AI система може самостоятелно да подобрява собствените си способности и да създава следващи, по-мощни версии без съществена човешка намеса. Амодей допуска, че върху този процес може да се наложи да бъдат въведени ограничения.

Именно тук обаче се появява противоречие в дейността на Anthropic. Компанията активно интегрира изкуствен интелект в собствените си изследвания и разработката на нови модели. Още през юни тя съобщи, че Claude е написал над 80% от кода, който е бил включен в нейната основна кодова база.

Независима оценка на организацията за изследване на безопасността на AI METR, публикувана през ноември, установява, че моделите на Anthropic се усъвършенстват с приблизително два пъти по-висока скорост спрямо историческите темпове. Според изследователите основната причина е използването на AI инструменти в самия процес на научна и развойна дейност.

В документите си за първично публично предлагане на акции (IPO) Anthropic също описва как всяко следващо поколение Claude ускорява разработването на следващото. Компанията нарича този процес "затваряне на цикъла".

Амодей обаче подчертава, че Anthropic не смята за безопасно Claude да разработва изцяло автономно следващите поколения водещи AI модели без съществен човешки надзор и разбиране на процеса.

Това поставя и един от най-трудните въпроси пред индустрията. Изкуственият интелект се развива все по-бързо и инженерите невинаги могат да проверят напълно поведението на системите. В резултат самите компании започват да разчитат на други AI модели, които да оценяват и контролират работата на първите. Допълнителен проблем възниква, когато моделите демонстрират подвеждащо поведение, особено ако разпознават, че са подложени на тестове.

Амодей отправи критики и към конкурентите си. Според него някои компании използват изрази като "човешки контрол" и "човешка самостоятелност" предимно за търговско и политическо позициониране, без реално да променят посоката на разработваните продукти.

"Със сигурност продуктите, които предлагат, не се различават съществено по отношение на автоматизирането на задачите. Всяка компания пуска модели, които стават все по-способни да автоматизират дейности. Всяка компания твърди, че разбира рисковете и недостатъците на тази автоматизация и предлага предпазни механизми", пише ръководителят на Anthropic.

Въпреки споровете компанията му не е единствената, която работи към все по-голяма автоматизация на научната дейност и рекурсивното самоусъвършенстване. Същевременно именно способността на AI системите да участват в създаването на следващите поколения модели поставя въпроса доколко дълго хората ще могат да запазят реален контрол над процеса.

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