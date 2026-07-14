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Все повече американски и международни компании заменят водещите модели на OpenAI и Anthropic с китайски решения за изкуствен интелект. Основната причина е значително по-ниската цена, а в много случаи и по-голямата възможност за персонализиране на моделите според нуждите на бизнеса.

Според публикация на Financial Times сред компаниите, които вече използват китайски AI модели, са DoorDash, Airbnb и Siemens.

Те се насочват към решенията на компании като DeepSeek, Z.ai и Moonshot AI, които предлагат по-ниски разходи и т.нар. open-weight модели. При тях параметрите на модела са достъпни за клиента, което позволява по-лесна адаптация и по-голям контрол върху обработката на данните.

Данни на платформата OpenRouter показват, че китайските модели на DeepSeek и Z.ai вече се използват по-често от корпоративните клиенти в сравнение с Claude на Anthropic и ChatGPT на OpenAI.

"Китайските модели са голямата тема, за която всички говорят. Компаниите започват да осъзнават, че не винаги им е нужен най-добрият модел. Често могат да използват по-бързи и по-евтини решения", казва главният изпълнителен директор на Featherless AI Юджийн Чиа.

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Доскоро американските AI модели се смятаха за безспорните лидери в индустрията. Тази представа обаче започва да се променя. Миналия месец китайският стартъп Z.ai представи модела GLM-5.2, който според редица представители на технологичния сектор в Силициевата долина предлага производителност, близка до тази на водещите американски системи, но на значително по-ниска цена.

Разходите за използване на изкуствен интелект се превръщат в сериозен проблем за бизнеса. Компаниите масово внедряват AI инструменти с очакването за по-висока производителност, но месечните сметки често надхвърлят първоначалните прогнози.

Според Financial Times една организация е похарчила около 500 милиона долара само за един месец за използването на Claude. Макар това да е изключителен случай, изследване на Ramp AI Index показва, че компаниите с най-активно използване на изкуствен интелект харчат средно около 7500 долара на служител всеки месец за AI услуги.

Някои технологични компании дори изискват служителите им да използват AI инструменти при ежедневната си работа. В Meta това е част от оценката на представянето на служителите, а софтуерните инженери често работят едновременно с няколко AI агента, за да автоматизират различни задачи.

На този фон все повече компании търсят по-евтини алтернативи. Съоснователят на DoorDash Анди Фанг съобщи, че компанията е намалила значително разходите си, като е възложила по-елементарните задачи на модел на китайския стартъп Moonshot AI. Междувременно базираната в Сан Франциско компания Lindy е прекратила използването на AI моделите на Anthropic и е преминала към най-новите модели V4 на DeepSeek.

"Компаниите имат стимул да прехвърлят част от натоварването към по-евтини модели. Защо да плащат по-висока цена за Anthropic или OpenAI, когато китайските модели вършат достатъчно добра работа за голяма част от задачите?", коментира Сам Бресник от Центъра за сигурност и нововъзникващи технологии към Джорджтаунския университет.

Освен цената значение има и архитектурата на моделите. Много китайски AI системи са open-weight, което дава възможност на организациите да ги адаптират по-лесно към собствените си нужди и да имат по-голям контрол върху начина, по който се обработват чувствителните корпоративни данни.

Според анализатори доверието към американските доставчици също е отслабнало. Причина за това стана решението на администрацията на президента Доналд Тръмп да ограничи достъпа на чуждестранни потребители до модела Mythos на Anthropic.

"Забраната за Mythos беше най-осезаемият пример, при който хора загубиха достъп до услуга. Това показа колко рисковано е една компания да разчита само на един доставчик за критично важните си AI натоварвания", заяви главният изпълнителен директор на канадската компания Cohere Ейдън Гомес.

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