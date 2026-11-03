Компанията предлага експериментална архитектура, която може да разпределя задачи между няколко изкуствени интелекта, да следи работата им и да координира сложни процеси

1101 Снимка: АП/БТА

Китайската компания DeepSeek представи експериментална архитектура за нов тип автономен изкуствен интелект, наречен "суперагент". Неговата задача ще бъде да управлява едновременно няколко AI асистента, да разпределя работата между тях и да изпълнява сложни поредици от задачи с по-малко човешки надзор.

Разработката идва на фона на засилващата се конкуренция между DeepSeek и американските компании OpenAI и Anthropic. Основното съревнование вече не е само в създаването на по-мощни езикови модели, а в разработването на AI системи, които могат да изпълняват цели работни процеси, особено в софтуерното инженерство.

Досега AI агентите се развиха значително. Те могат да управляват календари, да пишат имейли, да подготвят доклади и да създават софтуер. Проблемът е, че когато няколко агента работят едновременно, човек все още трябва да разпределя задачите, да следи напредъка им и да разрешава конфликтите между получените резултати.

Екипът на DeepSeek изчислява, че един човек обикновено може да наблюдава едновременно само между три и пет активни сесии с AI агенти. Това ограничава възможностите на организациите да делегират повече работа на изкуствения интелект, дори когато отделните системи могат да изпълняват задачите самостоятелно.

Предложеният "суперагент" трябва да премахне това ограничение чрез централизирана координация. Той ще разделя големите задачи на по-малки, ще ги разпределя между различни AI агенти и ще следи изпълнението им. Така отделните системи ще могат да работят паралелно, без човек да управлява всяка от тях поотделно.

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Важна особеност е, че системата няма просто да чака команди. Тя ще може сама да реагира на нова информация и събития. Например, ако в групов чат бъде съобщено за софтуерен проблем, един от агентите може автоматично да се опита да възпроизведе грешката и да разработи решение.

Ако открие работеща поправка, системата ще може да предложи промяна в програмния код за одобрение от човек. Ако не успее, няма да изпраща излишни известия.

Този подход отразява по-широка промяна в AI индустрията. Anthropic с Claude Code и OpenAI с Codex вече разширяват възможностите на своите инструменти за програмиране. Те могат да работят с цели софтуерни проекти, да изпълняват задачи и да подпомагат сложни процеси по разработката.

DeepSeek предлага различен акцент. Вместо да се съсредоточи единствено върху способностите на отделния агент, компанията иска да реши проблема с координацията между множество автономни системи.

В експерименталните тестове, описани от компанията, новият подход е изпълнил една задача за малко под 16 минути. При сравнение с традиционен метод същата задача е отнела повече от 29 минути.

Резултатът подсказва, че паралелната работа и автоматизираната координация могат значително да съкратят времето за изпълнение на определени задачи.

Тестът обаче не доказва, че архитектурата на DeepSeek е по-ефективна от конкурентните решения. Публикуваната техническа информация не съдържа достатъчно подробности за обхвата на сравнението, начина за оценка на качеството и постоянството на резултатите при различни софтуерни проекти.

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