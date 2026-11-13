Ракетата на SpaceX ще предприеме 15-ия си тестов полет, който включва първия опит за улавяне и на двете степени

885 Снимка: SpaceX

SpaceX планира да изстреля мегаракетата Starship на 13 ноември в рамките на 15-ия ѝ тестов полет. Мисията ще включва амбициозен опит за улавяне на двете основни части на ракетата след полета. Освен това Ship, горната степен на системата, трябва да достигне орбита и да разгърне 26 спътника Starlink V3.

Изстрелването ще се състои от базата Starbase в Южен Тексас. Прозорецът за старт е с продължителност 75 минути и започва в 16:45 часа местно време (00:45 ч. българско време).

Изстрелването малко преди залеза ще осигури особено впечатляваща гледка за наблюдателите в района. Ракетата ще се насочи на югоизток, а светлината от двигателите ѝ ще бъде видима над все още осветения хоризонт.

"Тъй като изстрелването ще бъде в югоизточна посока и ще се случи през деня, най-добри възможности за наблюдение в САЩ ще имат хората в Тексас и щатите по крайбрежието на Мексиканския залив", обяснява Робърт Маси, заместник-изпълнителен директор на Кралското астрономическо дружество. Според него наблюдателите по-на изток може да видят и характерната следа от изгорелите газове, която наподобява медуза.

Ако всичко премине по план, ускорителят Super Heavy ще изведе горната степен Ship през най-плътните слоеве на земната атмосфера. След това той трябва да се върне в Starbase и да бъде уловен от механичните рамена на кулата Mechazilla. Ship ще продължи самостоятелно към орбита.

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Очаква се космическият кораб да направи приблизително 14 обиколки около Земята в рамките на следващите 22 часа. През това време той ще разгърне 26 спътника Starlink V3. След приключване на мисията Ship също трябва да се върне в Starbase за опит за улавяне от стартовата кула.

Кога Starship може да се види в небето?

Възможността за наблюдение на спътници и космически апарати зависи от няколко фактора. Сред тях са размерът на обекта, способността му да отразява слънчевата светлина, наклонът на орбитата и позицията му спрямо Земята и Слънцето. Горната степен Ship е висока около 52 метра. Заради размерите си тя би трябвало да бъде сравнително лесна за наблюдение при подходящи условия.

"Със сигурност ще може да се види в часовете на здрача. Тя би трябвало да бъде много ярка, значително по-ярка от спътниците Starlink заради размера си", коментира професор Джеймс Озбърн от Университета в Дърам. Той обаче уточнява, че точното място и време за наблюдение са по-трудни за прогнозиране.

Най-добри възможности за наблюдение ще има през първите 90 минути след залез слънце на 13 ноември, както и преди изгрев на 14 ноември. В тези периоди космическият кораб може да отразява слънчевата светлина, докато преминава през здрачавото небе.

Първоначално Ship и разгърнатите спътници може да изглеждат като поредица от ярки светлинни точки с равномерно разстояние помежду им. Самата ракета вероятно ще бъде значително по-ярка от спътниците.

Орбитата на кораба ще преминава между 30,5 градуса северна и южна ширина. Това означава, че най-добрите възможности за наблюдение ще бъдат в този географски пояс. При по-ниско положение над хоризонта Starship може да бъде видима и от райони до 40 градуса северна и южна ширина. България е разположена между 41° 14′ и 44° 12′ северна ширина, това означава, че от нашата територия ракетата няма да се вижда.

Според метеоролога и наблюдател на нощното небе Джо Рао от Space.com при преминаване над наблюдателя Ship ще изглежда като ярка, бързо движеща се звезда. Визуалният ефект може да наподобява преминаването на Международната космическа станция, но космическият кораб на SpaceX потенциално ще бъде още по-ярък в зависимост от ориентацията си.

Спътниците Starlink V3 са значително по-малки и ще бъдат по-слабо видими. Според Рао тяхната яркост може да варира между втора и четвърта звездна величина в зависимост от ъгъла, под който отразяват слънчевата светлина.

С напредването на 22-часовата мисия спътниците ще се отдалечават все повече от Starship. Самата група от спътници също ще се разтяга по орбитата. При преминаване по висока дъга над хоризонта Ship може да остане видим няколко минути. Тъй като обаче ще се движи на по-ниска височина от Международната космическа станция - около 275 километра, той вероятно ще изглежда по-бърз.

Как да проследим Starship след изстрелването?

Има няколко онлайн платформи, които позволяват проследяване на космически апарати и спътници след изстрелването им. Сред тях са Heavens-Above, Star Dash, Orbital Radar и Find Starlink.

Тези услуги могат да помогнат за определяне на приблизителното време и посока, в които Ship и новите спътници Starlink V3 ще преминат над дадено местоположение.

SpaceX определя 15-ия полет като особено важен тест за бъдещето на Starship. Успешното улавяне на двете степени би било значителна стъпка към пълното повторно използване на най-голямата ракета в историята на компанията. Дори малък проблем може да се превърне в сериозна спънка за плановете на САЩ да кацне отново на Луната преди края на това десетилетие. Причината е, че за да бъде постигнато това, Starship ще трябва да осъществи серия от няколко излитания и кацания, както и презареждане в орбита.

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