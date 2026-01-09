Изложението CES отдавна е сцена за смели технологични обещания, които обаче остават в сферата на концепциите. Историята помни немалко примери, в които гръмки анонси за "революционни" батерии така и не стигат до масово производство. На CES 2026 обаче финландският стартъп Donut Lab излезе с твърдение, което се отличава от обичайния хайп. Компанията заявява, че нейните твърдотелни батерии вече се произвеждат, а не са проект за далечното бъдеще.

Donut Lab е технологична компания, отделила се от производителя на електрически мотоциклети Verge Motorcycles. Нейният главен изпълнителен директор и съосновател Марко Лехтимаки твърди, че екипът му работи по новата батерийна технология още от 2018 г., а резултатите вече са готови за реално приложение.

Първото превозно средство, което ще използва новите батерии, е електрическият мотоциклет Verge TS Pro.

За разлика от традиционните литиево-йонни батерии, които използват течен електролит, твърдотелните батерии разчитат на твърд електролит. Това на теория носи редица предимства, като по-висока енергийна плътност, по-дълъг живот, по-бързо зареждане, по-добра термична стабилност и безопасност.

Именно тази комбинация кара твърдотелните батерии от години да се смятат за "светия граал" на електромобилната индустрия.

Според Donut Lab, тяхната батерия предлага енергийна плътност от 400 Wh/kg, което е с около 30% повече спрямо съвременните литиево-йонни батерии. Освен това зареждането отнема от 5 до 10 минути, в зависимост от конфигурацията. Животът на батерията е между 10 и 100 пъти по-голям от този на стандартните батерии в електромобилите.

Интересен детайл е твърдението, че въпреки по-напредналата технология, батериите на Donut Lab са по-евтини за производство. Лехтимаки посочва, че смяната на батериите във Verge TS Pro дори е довела до намаляване на себестойността.

Допълнително предимство е високата термична стабилност. Батериите запазват почти пълния си капацитет дори при температури около -30°C, което значително намалява нуждата от сложни и тежки охладителни системи.

По думите на Donut Lab, батериите вече се произвеждат във Финландия с начален капацитет от около 1 GWh, като компанията е готова бързо да изгради производствени мощности и в САЩ при достатъчно търсене.

В същото време редица ключови подробности остават неразкрити. Donut Lab не коментира химичния състав и дали е намерила решение на добре познатият проблем с дендритите, който е препъникамък за много твърдотелни технологии. Няма яснота и относно патента на батериите.

Историята на индустрията показва, че твърдения за готови твърдотелни батерии често се оказват прибързани. В този смисъл скептицизмът е напълно оправдан.

Разликата този път е, че Donut Lab не обещава продукт "след две години", а твърди, че технологията вече е в реално производство и ще бъде демонстрирана в най-кратки срокове. Това означава, че проверката на тези твърдения няма да отнеме дълго време.

