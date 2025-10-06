Малката совалка е все по близо до първия си полет след серия от забавяния

1681 Снимка: Sierra Space

Sierra Space и НАСА са предоговорили договора си за космическия самолет Dream Chaser, така че той ще осъществи първия си орбитален полет през следващата година като самостоятелен апарат (free flier), вместо да посещава Международната космическа станция (МКС).

МКС е аванпост в космоса и, както всеки друг аванпост, трябва да бъде редовно снабдяван, за да може да функционира. В момента космическата лаборатория се поддържа с храна и материали - от SpaceX и Northrop Grumman, които изпращат товарни кораби, но първоначално те трябваше да бъдат част от по-голям флот космически апарати, снабдяващи станцията на ротационен принцип.

През 2016 г. НАСА възложи договор по програмата Commercial Resupply Services 2 (CRS-2) на Sierra Space, за да бъде една от компаниите от втората вълна, които изпълняват товарни мисии до МКС. Планът предвиждаше използването на космическия самолет Dream Chaser и неговия модул за еднократна употреба Shooting Star, който може да бъде изгарян в атмосферата на Земята за изхвърляне на отпадъци.

Вижте как изглежда Dream Chaser >> >> >>

По договора НАСА беше задължена да закупи поне седем мисии за доставка от Sierra Space. Оттогава обаче обстоятелствата напълно промениха този план.

Програмата Dream Chaser се сблъска с чести забавяния поради инциденти, промени в дизайна и сложната тристепенна пропулсивна система, която може да превключва между ниска, средна и висока тяга, използвайки редуване между водороден пероксид и смес от пероксид и RP-1 гориво. Това доведе до отлагания при сертифицирането на Dream Chaser за полети до МКС.

От страна на НАСА, станцията вече е официално насрочена за извеждане от експлоатация през 2030 г., след което ще бъде умишлено спусната в атмосферата на Земята, за да изгори. В резултат възникна въпросът дали изобщо ще има време да се проведат седем товарни мисии с Dream Chaser. Междувременно Sierra Space заяви желание да превърне Dream Chaser в "национален актив", независим от NASA, за да може апаратът да бъде използван и за мисии в областта на националната отбрана и сигурността.

За тази цел агенцията и компанията подписаха ново споразумение, според което първият орбитален полет на Dream Chaser, насрочен за 2026 г., ще бъде самостоятелен, без посещение на МКС. Освен това НАСА вече няма задължение да закупува товарни мисии, макар че може да го направи, ако времето и програмата го позволят.

Новото споразумение също така очертава поглед към бъдещето на пилотираните полети в ниска околоземна орбита след края на МКС. Sierra Space изглежда решена да позиционира Dream Chaser като ключов играч в тази нова ера. Благодарение на способността си да излита вертикално с ракета и да каца хоризонтално на писта като самолет, апаратът се очаква да бъде не само подходящ за обслужване на планираните частни космически станции, но и да предложи повторна употреба, бърза готовност и ниска цена, което го прави привлекателен и за отбранителни и разузнавателни мисии.

"Dream Chaser олицетворява бъдещето на гъвкавия космически транспорт и оперативната гъвкавост," заяви Фатих Озмен, изпълнителен председател на Sierra Space.

"Тази промяна ни дава уникални възможности да отговорим на разнообразни мисии — от нововъзникващи до екзистенциални заплахи — и на приоритети, свързани с националната сигурност, като същевременно ускоряваме навлизането си в сектора на отбранителните технологии. Заедно с NASA искаме да запазим изключителния потенциал на Dream Chaser като национален актив, готов за следващата ера на космическите иновации."

