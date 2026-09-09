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Дузина автономни роботи за доставка се събраха на тесен тротоар в Чикаго и блокираха преминаването на пешеходци. Необичайният инцидент е станал в района Lincoln Park и според компанията Coco е бил причинен от технически проблем.

Видео, публикувано от жителката на Чикаго Бека Остайн, показва как тя се опитва да премине през групата от роботи. Машините се движат в различни посоки на малък участък от тротоара, а светлините им мигат. В далечината се вижда и друг робот, но не е ясно дали се приближава към групата или се опитва да я избегне.

"Маршрутът ми за бягане беше доста натоварен тази сутрин", написа Остайн към видеото.

Кадрите предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. Повечето от коментарите бяха критични към роботите и начина, по който са блокирали тротоара.

"Като човек с увреждане това е истински кошмар", написа един от потребителите.

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Самата Остайн разказа пред CBS News, че роботите са изглеждали така, сякаш не знаят накъде да продължат.

"Те се бяха събрали на едно място. Изглеждаше, че нямат къде да отидат. Без възможност за бързо движение никой нямаше да може да премине", каза тя.

От Coco потвърдиха, че случилото се е резултат от проблем в работата на системата. Компанията се извини за инцидента и заяви, че поведението не отговаря на начина, по който роботите трябва да функционират.

"Това не е начинът, по който са проектирани да работят нашите роботи", заяви Coco.

От компанията посочиха още, че екипът им е установил проблема бързо. Роботите са били освободени от задръстването и са възобновили нормалната си работа в рамките на няколко минути. Coco допълни, че са предприети мерки подобен инцидент да не се повтори.

Случаят идва на фона на редица проблеми с доставъчните роботи по улиците на Чикаго. В града вече са регистрирани инциденти с подобни машини, включително случаи с ранени хора и повредена автобусна спирка.

Това доведе и до въвеждането на зона, в която компаниите за роботизирани доставки нямат право да оперират. Последният случай показва още един проблем, който автономните машини трябва да решат, ако се очаква да споделят тротоарите с милиони пешеходци - как да реагират при повреда или загуба на координация, без да блокират движението.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.