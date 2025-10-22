4652 Снимка: iStock by Getty Images

Изкуственият интелект в маркетинга вече не е просто модна дума — той е практически двигател за бизнес растеж. Според доклада на McKinsey през последната година делът на организациите, използващи ИИ, се увеличи от 65% на 71%; в маркетинга и продажбите около 42% от анкетираните съобщават, че го прилагат. Очакването е ясно: все повече компании ще интегрират ИИ в своите структури и процеси.

В привличането и задържането на клиенти конкретно 56% от маркетърите вече активно използват ИИ, и този брой расте.

Но как да разграничим реалните решения от блестящите обещания? — Алекс Данченко, съосновател и главен операционен директор на омниканалната CDP Yespo (водеща Customer Data платформа за маркетингова автоматизация в Източна Европа), сподели практически опит, успешни случаи и прогнози за това, което предстои.

Две направления на ИИ, които вече помагат на eCommerce маркетърите

Алекс Данченко очерта две основни направления на съвременния ИИ.

1) Прогнозен ИИ - доказаното направление

Тази технология носи стабилни резултати от години, включително:

Прогнозиране на склонността към покупка;

Откриване на риска от отпадане на клиенти;

Избор на най-добрата следваща оферта;

Продуктови препоръки, задвижвани от ИИ.

"Тези модели са надеждни, продължават да се подобряват и — от решаващо значение — са по-лесни за възприемане благодарение на CDP платформи като Yespo, които ги пакетират за маркетърите", обясни Алекс.

В рамките на CDP, като Yespo, това се превръща в практически инструментариум без допълнителни разходи за маркетърите:

Прогнозна сегментация (кой е вероятно да конвертира или да отпадне);

Откриване на риска от отпадане и оценяване на готовността за покупка;

Предложения за най-добър следващ продукт или оферта;

Персонализирани препоръки, основани на поведение в реално време;

По-интелигентно прекатегоризиране на продуктите за подобряване качеството на препоръките.

2) Генеративен ИИ - творческият ускорител

По-нов от класическите прогнозни модели, генеративният ИИ привлече масивно внимание през последните 2-3 години. Според Алекс индустрията вече преминава отвъд "пика на шумотевицата" в цикъла на Gartner към прагматична фаза, в която реалната стойност се разкрива в конкретни случаи на употреба.

С най-новите модели маркетинг екипите могат да постигнат висококачествени резултати в генерирането на текст, изображения и видео, както и в текстови анотации.

В редактора на Yespo вградените GenAI инструменти работят директно във вашите шаблони:

Анализ на емоционалния тон на текста;

Корекции на тона на гласа;

Генериране на съдържание;

Граматически корекции;

Многоезикова адаптация и мащабиране;

Оптимизация на заглавията;

Генериране на мобилни "push" съобщения;

Непрекъснато A/B тестване с автоматизирана оптимизация.

Бутонът "Подобри с ИИ" предлага куки, основани на психологията на убеждаването или вашата текуща чернова. Така маркетърите могат да създават по-ангажиращо съдържание по-бързо, запазвайки пълния контрол върху финалното съобщение.

Какво можете да внедрите днес

"Започнете с прогнозния стек — той е доказан на пазара и положителен по отношение на ROI. Паралелно добавете генеративен ИИ навсякъде, където вече спестява време и повишава резултатите", съветва Алекс Данченко.

Прогнозните инструменти в CDP задават контекста — кой се нуждае от какво и кога. Генеративните инструменти превръщат този контекст в убедително творчество — правилното съобщение, тон и формат за всяка аудитория. Това е следващата стъпкова промяна в производителността.

Човешката роля остава централна

Въпреки бързото развитие на ИИ, човешкият разум остава ключов.

"През 2025 г. ИИ е асистентът; маркетърът е главният редактор. Хората притежават креативността, емоционалните нюанси на кампаниите, бранд стратегията и етиката. ИИ ускорява изпълнението — но посоката, вкусът и окончателното решение остават човешки", подчерта Алекс.

Ключови акценти:

Наемането вече изисква кандидати, които използват ИИ съзнателно и критично, а не просто с "копирай-постави";

ИИ позволява повече кампании за по-малко време — това време трябва да се инвестира в тестване;

Уменията в A/B тестване, статистика и валидиране, основано на доказателства, стават задължителни за всеки маркетър.

Реални резултати от клиенти на Yespo

В цяла Източна Европа клиентите на Yespo вече активно прилагат както генеративен, така и прогнозен ИИ за подобряване на резултатите от кампаниите.

Един от най-търсените инструменти в eCommerce днес са персонализираните продуктови препоръки. Целта е ясна: да покажете на всеки клиент артикулите, които най-вероятно ще пожелае — и ще купи.

"ИИ алгоритмите, вградени в Yespo CDP, избират релевантни продукти с до 69% точност. Нашите клиенти имат достъп до над 200 тествани и готови за употреба алгоритми. В практиката препоръките обикновено увеличават конверсията на сайта с 20-30%, като има и рекорден случай от +60%. Непрекъснато подобряваме функционалността и добавяме +5-10% всяка година", отбеляза Алекс.

Преди две години Yespo комбинира трансформерски архитектури (познати от ChatGPT), LLM модели и класически препоръчващи модели. Това направи възможен по-дълбок анализ на потребителското поведение и атрибутите на продуктите (категория, бранд, цена, описания) и повиши релевантността.

Сред брандовете, активно използващи тази технология, е Puma. Чрез добавяне на блок с персонализирани препоръки към сайта те увеличават конверсиите 8 пъти и дела на поръчките 10 пъти за този канал.

Препоръките не живеят само на уебсайта — те се разширяват до приложението и всички директни канали: имейл, входяща кутия на приложението, уеб и мобилни "push" съобщения, уиджети, Viber, Telegram бот и SMS.

Някои клиенти отиват по-далеч и вмъкват персонализирани препоръки в масови кампании. Тъй като тези изпращания имат голям обхват, персонализираните избори могат да умножат конверсиите. Технологията динамично вмъква персонален набор от продукти в имейла на всеки получател въз основа на неговите предпочитания.

Например фармацевтичният маркетплейс Liki24 повишава резултатите от масовия имейл чрез добавяне на блокове с персонализирани препоръки към масовите кампании — постигайки +70,8% конверсия.

Препоръките превръщат задействаните комуникации в още по-ефективен инструмент. Вместо стандартно напомняне за "изоставено разглеждане", добавете подбрана колекция от сходни артикули, които потребителят вероятно ще хареса. Клиентите отчитат по-висока възвръщаемост на сайта, значителен ръст в продажбите и положително влияние върху LTV (Lifetime Value).

Модната марка Natali Bolgar използва този подход в имейл и Viber тригери и увеличава приходите си от канала 7 пъти.

Как иначе брандовете задълбочават персонализацията с ИИ? Освен подобряването на съдържанието, те създават по-прецизни аудитории, използвайки прогнозна сегментация. Когато насочваме хора, които наистина са готови да купуват, производителността на кампанията се покачва драматично — особено в скъпи канали.

Марката за облекло O.TAJE използва прогнозна сегментация за подобряване на изпращанията и постига + 310% ROMI във Viber и + 300% конверсия в сравнение с ръчно изграден сегмент.

Пазарни предизвикателства и чести грешки

Дискутирайки регионалните специфики, Алекс подчерта основните предизвикателства:

"Дори ако не планирате да използвате ИИ днес — особено на източните пазари — в рамките на две години няма да имате избор, ако искате да запазите клиентите и печалбата си. Конкурентите ще доставят по-персонализирани преживявания по-бързо и по-ефективно чрез минимизиране на ръчната работа с ИИ. Бизнесите разбират това. Виждаме все повече топ мениджъри, които искат от маркетинговите екипи да използват ИИ ежедневно. Но на практика много от тях се сблъскват с проблеми и лоши резултати."

Според Алекс основната причина често е прескачането на основите. Компаниите нямат правилната инфраструктура и готови за ИИ клиентски данни, за да произведат висококачествени резултати. Междувременно пазарът е наводнен с ИИ инструменти, които обещават да помогнат с всичко; натрупването на твърде много абонаменти става скъпо, без ясна представа за реалната стойност.

Принципи за избор на ИИ инструменти

Търсете инструменти, които реално внедряват ИИ, а не само го използват като маркетингов термин;

Изберете решения, които ви помагат да събирате и активирате готови за ИИ данни — като CDP;

Предпочитайте услуги и платформи с доказани, измерими резултати и казуси;

Приоритизирайте една силна платформа пред много разпръснати интеграции, за да спестите бюджет и време.

Бъдещето: ИИ агентите като нов стандарт

Прогнозирайки 2025-2026 г., Алекс е убеден, че ИИ агентите ще станат основната тенденция:

"Представете си, свързан към CDP агент, който изпълнява непрекъснат цикъл изгради - измери - научи се: автоматично сегментира аудитории, генерира и тества креативи, разпределя бюджет между канали и записва усвоените уроци за следващия цикъл."

До 2026 г. брандовете без агент ще изглеждат бавни и скъпи. Победителите ще комбинират прогнозния контекст (кой/кога/какво) с агентско генериране и оптимизация (как да го кажем/къде да го пуснем) във всяка точка на потребителското пътуване.

