Според Дан Долев от инвестиционната банка Mizuho Americas по-голямата част от съкращенията вероятно изобщо не са свързани с изкуствен интелект

Главният изпълнителен директор на Block и съосновател на Twitter Джак Дорси обяви в края на миналия месец, че финтех компанията му ще предприеме "едно от най-трудните решения в историята си", като съкрати почти половината от служителите си.

Дорси посочи бързия напредък в технологиите за изкуствен интелект като основната причина за драстичната реорганизация. Изявлението предизвика силен отзвук на Уолстрийт и засили опасенията, че автоматизацията с AI може да започне масово да измества служители от т.нар. "бели якички". Още по-рано той беше призовал работещите в компанията да възприемат изкуствения интелект "на всяка цена" - предупреждение, което допълнително засилва тревогите за работните им места.

Новината беше посрещната позитивно от инвеститорите. Акциите на Block скочиха след съобщението, тъй като пазарът възприе съкращенията като знак за по-агресивна оптимизация на разходите.

В разговор с анализатори, цитиран от The Wall Street Journal, Дорси заяви, че очаква и други компании скоро да последват примера му. "В рамките на следващата година вярвам, че повечето компании ще стигнат до същото заключение и ще направят подобни структурни промени", каза той.

Не всички обаче са убедени, че именно изкуственият интелект стои зад решението.

Бившият ръководител на комуникациите в Square Арън Замост, работил в компанията между 2015 и 2020 г., поставя под съмнение тази версия в анализ за The New York Times. Според него зад съкращенията вероятно стоят редица други фактори.

Той отбелязва, че много хора се питат дали AI действително създава нова реалност, в която работата им може да стане излишна, или съобщението на Block просто служи като модерно и удобно оправдание за традиционни корпоративни съкращения.

По думите му дори самата компания може да не знае точния отговор. Замост описва Дорси като ръководител, който често прави големи залози въз основа на ранни сигнали, вижда огромен потенциал за растеж и действа решително, когато повярва в дадена тенденция.

Според него обаче остава неясно дали изкуственият интелект действително обяснява толкова мащабно намаляване на персонала, или просто служи като ново оправдание за съкращения. Още повече, че Block вече премина през няколко вълни на уволнения през 2024 и 2025 г.

Историята на растежа на компанията също е показателна. Между края на 2019 г. и края на 2023 г. броят на служителите ѝ нараства от около 4000 до почти 13 000 души — рязко разширяване по време на пандемията.

Замост твърди, че когато се разгледат конкретните съкращения — като намаляването на екипа по публични политики и премахването на позиции, свързани с разнообразие и приобщаване — преструктурирането прилича повече на стандартна оптимизация на разходите и приоритетите, отколкото на революционна трансформация, задвижвана от AI.

Той предупреждава и за друг риск. Когато ръководствата принуждават служителите да използват AI инструменти, често против волята им, това може да създаде самосбъдващо се пророчество в компании, които искат да се представят като "AI-first".

В същото време реалните възможности на изкуствения интелект често изостават от очакванията. Замост посочва примери като безполезни автоматични обобщения на имейли, чатботове със спорно съдържание и AI системи, които не успяват да се справят дори с елементарни факти.

Той подчертава, че не всички от премахнатите позиции могат реално да бъдат заменени от AI, въпреки че ръководствата на компании все по-често се държат така, сякаш технологията вече може да върши почти всяка работа.

Скептицизмът се споделя и от анализатори. Според Дан Долев от инвестиционната банка Mizuho Americas по-голямата част от съкращенията вероятно изобщо не са свързани с изкуствен интелект.

Бившият служител на Block Джейсън Карш също коментира ситуацията в социалните мрежи с кратка, но остра оценка: това не е история за изкуствен интелект, а "организационна раздутост, облечена в костюм на AI".

