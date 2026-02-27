Бившият шеф на Twitter прогнозира, че в рамките на година повечето компании ще стигнат до сходен ход

318 Снимка: Getty Images/ Guliver Photos

Бившият шеф на Twitter Джак Дорси съобщи, че Block - платежната компания, която е основал и която управлява Square, Cash App и Tidal, ще освободи над 4000 служители. Това е почти половината от глобалния персонал на Block, като числеността му ще бъде намалена от 10 000 на 6000 души. По думите на Дорси работниците ще бъдат заменени от AI. Пазарът реагира положително на новината и при извънборсовата търговия акциите на Block поскъпнаха с над 24%.

Дорси представи мащабните съкращения като предварително планиран и обмислен ход, а не като спешна реакция, продиктувана от финансови затруднения, макар че за 4000 души, останали без работа изведнъж, ситуацията изглежда различно.

Дорси прогнозира, че в рамките на година повечето компании ще стигнат до сходен ход. "Предпочитам да направя това честно и по наши собствени условия, отколкото да бъда принуден да го направя автоматично", добави той.

Официалното обяснение за съкращенията е свързано с внедряването на изкуствен интелект. Финансовият директор на Block Амрита Ахуджа заяви, че тази стъпка ще позволи на компанията "да се движи по-бързо с по-малки, висококвалифицирани екипи, използващи изкуствен интелект за автоматизиране на повече работа".

Всички освободени служители ще получат компенсации при прекратяване на трудовите си договори. Дорси уточни, че в САЩ пакетът ще включва "заплата за 20 седмици плюс 1 седмица за всяка година трудов стаж, акции, начислени до края на май, 6 месеца здравна застраховка, корпоративни устройства и 5000 долара за всякакви нужди, които ще им помогнат през този преходен период". По думите му служителите извън САЩ ще получат "подобна подкрепа" според политиките в съответната държава.

