Изкуственият интелект (ИИ) в момента е във фаза на "индустриален балон", но технологията е реална и ще донесе значителни ползи на обществото, заяви основателят на "Амазон" (Amazon) Джеф Безос, предаде Си Ен Би Си.

Терминът "балон" обикновено се свързва с период на завишени цени на акции или оценки на компании, които са се отделили от основите на бизнеса. Един от най-известните балони, който се спука, бе крахът на интернет компаниите през 2000 година, предаде БТА.

В рамките на Италианската технологична седмица (Italian Tech Week) в Торино изпълнителният директор на "Ексор" (Exor - холдингът, притежаващ марката "Фиат") Джон Елкан попита Безос дали има признаци, че сегашният сектор на ИИ има характеристиките на "балон".

"Това е вид индустриален балон", отговори Безос.

Той посочи, че по време на балоните цените на акциите се "отделят от основите" (на базисните бизнес процеси и данни - бел. ред.) и че в такива моменти хората са изключително развълнувани, както днес около изкуствения интелект.

"По време на балони се финансират всякакви експерименти и идеи - както добрите, така и лошите. Инвеститорите изпитват трудности да различат добрите от лошите идеи в този момент на екзалтираност, и това вероятно се случва и днес", каза още Безос.

"Но това не означава, че това, което се случва, не е реално. Изкуственият интелект е реален и ще промени всяка индустрия", подчерта той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на базираните в Торино "Ферари" (Ferrari) и "Стелантис" (Stellantis) Джон Елкан също взеха участие в Италианска технологична седмица. Фон дер Лайен призова за общоевропейски усилия за разработване на автомобили с автономно управление. Изкуственият интелект може да подпомогне възстановяването на автомобилния сектор и да подобри безопасността по пътищата, заяви тя в речта си.

