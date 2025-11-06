Според изпълнителния директор на Nvidia американските санкции и високите цени на електроенергията в САЩ дават решаващо предимство на Пекин

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, отправи остро предупреждение, че Съединените щати са изгубили своето технологично предимство и Китай е на път да спечели надпреварата в сферата на изкуствения интелект (AI). В интервю за Financial Times той посочи като основни причини за това американските търговски ограничения и значително по-благоприятните условия за достъп до електроенергия в Китай.

Хуанг отдавна критикува забраните за износ на високотехнологични чипове, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп, като ги определя като провал. По думите му, тези мерки не само са сринали пазарния дял на Nvidia в Китай до почти нула, но и стимулират Пекин да налива огромни средства в собствени разработки.

"Ако китайските компании нямат достъп до нашите графични процесори, те ще бъдат принудени да създадат и купуват местни алтернативи. Това ще засили местната полупроводникова индустрия и ще намали зависимостта им от нашата софтуерна екосистема", аргументира се Хуанг.

Другият ключов фактор според него е енергията. Хуанг изтъкна, че субсидираните от държавата цени на тока в Китай правят изграждането на енергоемки центрове за данни много по-лесно и евтино. В същото време в САЩ технологичните компании се сблъскват с разпокъсана регулаторна рамка между отделните щати, която може да доведе до "50 нови регулации".

Той посочи, че производството на електроенергия е следващото "тясно място" за AI индустрията, а Пекин вече изглежда е намерил решение на този проблем. За сравнение, наскоро от Microsoft разкриха, че разполагат с графични процесори, които не могат да включат поради липса на достатъчно електрическа мощност.

Часове след публикуването на интервюто, Хуанг направи изявление в социалната мрежа X, с което нюансира позицията си: "Както отдавна казвам, Китай е на наносекунди зад Америка в AI. Жизненоважно е Америка да победи, като се състезава и печели разработчиците по целия свят". Това потвърждава тезата му, че експортните ограничения в дългосрочен план вредят на интересите на САЩ.

Въпреки че състоянието на технологичната надпревара между двете световни сили остава неясно, едно е сигурно - Nvidia би извлякла огромна полза, ако успее да доставя чипове и за двете страни в това състезание.

