Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, отправи остро предупреждение, че Съединените щати са изгубили своето технологично предимство и Китай е на път да спечели надпреварата в сферата на изкуствения интелект (AI). В интервю за Financial Times той посочи като основни причини за това американските търговски ограничения и значително по-благоприятните условия за достъп до електроенергия в Китай.

Основателят на Nvidia: Китай изостава в AI чиповете само с "наносекунди"
Виж още Основателят на Nvidia: Китай изостава в AI чиповете само с "наносекунди"

Хуанг отдавна критикува забраните за износ на високотехнологични чипове, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп, като ги определя като провал. По думите му, тези мерки не само са сринали пазарния дял на Nvidia в Китай до почти нула, но и стимулират Пекин да налива огромни средства в собствени разработки.

"Ако китайските компании нямат достъп до нашите графични процесори, те ще бъдат принудени да създадат и купуват местни алтернативи. Това ще засили местната полупроводникова индустрия и ще намали зависимостта им от нашата софтуерна екосистема", аргументира се Хуанг.

САЩ може вече да са загубили надпреварата за AI с Китай заради ключова слабост
Виж още САЩ може вече да са загубили надпреварата за AI с Китай заради ключова слабост

Другият ключов фактор според него е енергията. Хуанг изтъкна, че субсидираните от държавата цени на тока в Китай правят изграждането на енергоемки центрове за данни много по-лесно и евтино. В същото време в САЩ технологичните компании се сблъскват с разпокъсана регулаторна рамка между отделните щати, която може да доведе до "50 нови регулации".

Той посочи, че производството на електроенергия е следващото "тясно място" за AI индустрията, а Пекин вече изглежда е намерил решение на този проблем. За сравнение, наскоро от Microsoft разкриха, че разполагат с графични процесори, които не могат да включат поради липса на достатъчно електрическа мощност.

WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна
Виж още WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна

Часове след публикуването на интервюто, Хуанг направи изявление в социалната мрежа X, с което нюансира позицията си: "Както отдавна казвам, Китай е на наносекунди зад Америка в AI. Жизненоважно е Америка да победи, като се състезава и печели разработчиците по целия свят". Това потвърждава тезата му, че експортните ограничения в дългосрочен план вредят на интересите на САЩ.

Въпреки че състоянието на технологичната надпревара между двете световни сили остава неясно, едно е сигурно - Nvidia би извлякла огромна полза, ако успее да доставя чипове и за двете страни в това състезание.

ИЗБРАНО
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия) Днес
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия)
46567
Една черна дъска и стотици обяснения в любов Лайф
Една черна дъска и стотици обяснения в любов
7961
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона! Корнер
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона!
19333
ЕРП-тата срещу България: 0-3 Бизнес
ЕРП-тата срещу България: 0-3
14651
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията Impressio
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията
2235
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация Trip
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация
853
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден Вкусотии
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден
538
Кои зодии не могат да забравят стари любови? Zodiac
Кои зодии не могат да забравят стари любови?
1066
Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта" Времето
Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта"
430