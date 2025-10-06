420 Снимка: Getty Images

Apple навлиза в решителен етап от историята си. След повече от десетилетие под управлението на Тим Кук, който превърна компанията в символ на бизнес стабилност и логистична ефективност, технологичният гигант вече планира следващата глава. Основният кандидат за поста на главен изпълнителен директор е 50-годишният Джон Тернус - ръководител на инженерния отдел и човек с дълбоки корени в хардуерното ядро на компанията.

Според публикации на Bloomberg, цитирани от The Mac Observer, Тернус е харизматичен лидер, фокусиран и уважаван от колегите си. Той е натрупал доверие от самия Тим Кук и през последните години е участвал не само в инженерните решения, но и в стратегическото планиране на продуктите и маркетинга им. Появата му на сцената при представянето на нови устройства и срещите с клиенти в лондонския Apple Store на Риджент Стрийт се възприема вътре в компанията като част от внимателно планирана подготовка за бъдещото му издигане.

Ръководството на Apple вече преживява постепенна ротация. Дългогодишни мениджъри като Джони Сруджи и Лиза Джаксън обсъждат възможността за пенсиониране, а шефът на AI отдела Джон Джаннандреа среща трудности с Apple Intelligence и Siri. Това подтиква компанията да търси външни таланти, включително от Meta.

Предимството на Тернус е съчетанието между инженерна експертиза и стратегическо мислене - той е работил върху ключови продукти като iPhone и Mac, разбира новите предизвикателства в областта на смесената реалност и генеративния изкуствен интелект, и в същото време е достатъчно млад, за да осигури дългосрочна визия.

Очаква се след оттеглянето си Тим Кук да остане в борда на директорите в ролята на председател, по подобие на други технологични гиганти. Така Apple плавно се насочва към нова ера - с лидер, който символизира завръщането на инженерния дух в сърцето на компанията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.