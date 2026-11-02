Уязвимостта "SMS of Death" засяга устройства с Android 12 и 13 и може да прекъсне дори разговорите със спешните служби

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Нова опасна уязвимост в Android позволява на нападател да наруши дистанционно работата на смартфона чрез едно специално съставено SMS съобщение. Експлойтът, получил неофициалното име "SMS of Death", е от типа "zero-click" - потребителят не трябва да отваря съобщението или да натиска върху връзка, за да бъде задействана атаката.

Проблемът е регистриран като CVE-2026-58882 и беше описан от изследователя по киберсигурност Марк Блах. Уязвимостта предизвиква отказ на услуга, тъй като Android обработва входящото съобщение още преди то да се появи в приложението за съобщения. Това затруднява установяването на причината за внезапния срив на устройството.

Атаката използва специално формирано осембайтово WAP Push съобщение. Заради неправилна проверка на дължината на заглавието системата получава отрицателна стойност и прекратява аварийно процеса com.android.phone, който отговаря за мобилната свързаност. В резултат текущите разговори се прекъсват, включително потенциални обаждания към службите за спешна помощ.

Проблемът може да доведе и до поредица от сривове, ако операторът многократно се опитва да достави злонамереното съобщение или ако Android продължи да обработва вече запазените данни. Те могат да бъдат премахнати ръчно чрез Android Debug Bridge, но това решение изисква технически познания и предварително активиран достъп до устройството.

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Google е отстранила уязвимостта с актуализациите за сигурност от октомври 2026 г. за Android 14, 15, 16 и 17. Смартфоните с Android 12 и 13 обаче остават изложени на риск, поради което потребителите трябва да инсталират всички налични системни актуализации и по възможност да преминат към по-нова версия на операционната система.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.