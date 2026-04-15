Честото ползване на AI бавно не само отслабва способността за самостоятелно мислене, но и понижава волята за справяне с трудни задачи

2558 Снимка: iStock by Getty Images

Ново изследване предупреждава, че използването на изкуствен интелект може да има скрита цена за човешкото мислене. Според учените помощта от AI подобрява краткосрочните резултати, но води до отслабване на когнитивните способности в дългосрочен план.

"Установихме, че AI помощта подобрява моментното представяне, но идва на висока когнитивна цена", посочват авторите на проучването.

Изследването е проведено от учени от водещи университети в Съединени американски щати и Обединено кралство. То все още не е преминало през научно рецензиране, но се вписва в нарастващ брой данни за влиянието на AI върху мисловните процеси.

В експериментите участват стотици доброволци. Част от тях използват чатбот, базиран на GPT модел, който им помага при решаването на задачи. В началото участниците с достъп до AI се справят по-бързо и по-лесно.

Когато достъпът до изкуствения интелект е прекъснат, резултатите им рязко се влошават. Участниците не само допускат повече грешки, но и по-често се отказват от задачите.

Подобни резултати се наблюдават и в последващи експерименти с по-големи групи и различни типове задачи, включително четене с разбиране.

Според съавтора на изследването Рачит Дюби от Калифорнийски университет в Лос Анджелис, основният проблем е спадът в мотивацията. "Когато AI бъде отнет, хората не само дават грешни отговори, но и не са склонни да опитват сами", казва той.

Учените описват явлението като "ефект на сварената жаба". Малките и на пръв поглед безобидни стъпки към зависимост от AI могат постепенно да отслабят уменията за мислене и учене.

Изследването показва и разлика в начина на използване на технологията. Хората, които използват AI за насоки, се справят по-добре след спирането му. Тези, които разчитат на готови отговори, показват най-силен спад.

Според учените прекомерната зависимост от AI може да доведе до по-ниска увереност и загуба на ключови умения. Те предупреждават, че това може да се отрази на способността за учене, иновации и креативност в дългосрочен план.

"Трябва да мислим не само какво хората могат да правят с AI, но и какво могат да правят без него", заключават авторите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.