Ново изследване предупреждава, че използването на изкуствен интелект може да има скрита цена за човешкото мислене. Според учените помощта от AI подобрява краткосрочните резултати, но води до отслабване на когнитивните способности в дългосрочен план.

"Установихме, че AI помощта подобрява моментното представяне, но идва на висока когнитивна цена", посочват авторите на проучването.

Изследването е проведено от учени от водещи университети в Съединени американски щати и Обединено кралство. То все още не е преминало през научно рецензиране, но се вписва в нарастващ брой данни за влиянието на AI върху мисловните процеси.

В експериментите участват стотици доброволци. Част от тях използват чатбот, базиран на GPT модел, който им помага при решаването на задачи. В началото участниците с достъп до AI се справят по-бързо и по-лесно.

Когато достъпът до изкуствения интелект е прекъснат, резултатите им рязко се влошават. Участниците не само допускат повече грешки, но и по-често се отказват от задачите.

Изкуственият интелект ни прави по-глупави
Виж още Изкуственият интелект ни прави по-глупави

Подобни резултати се наблюдават и в последващи експерименти с по-големи групи и различни типове задачи, включително четене с разбиране.

Според съавтора на изследването Рачит Дюби от Калифорнийски университет в Лос Анджелис, основният проблем е спадът в мотивацията. "Когато AI бъде отнет, хората не само дават грешни отговори, но и не са склонни да опитват сами", казва той.

Учените описват явлението като "ефект на сварената жаба". Малките и на пръв поглед безобидни стъпки към зависимост от AI могат постепенно да отслабят уменията за мислене и учене.

Изследването показва и разлика в начина на използване на технологията. Хората, които използват AI за насоки, се справят по-добре след спирането му. Тези, които разчитат на готови отговори, показват най-силен спад.

Според учените прекомерната зависимост от AI може да доведе до по-ниска увереност и загуба на ключови умения. Те предупреждават, че това може да се отрази на способността за учене, иновации и креативност в дългосрочен план.

"Трябва да мислим не само какво хората могат да правят с AI, но и какво могат да правят без него", заключават авторите.

Ученият, предвидил "AI психозата", предупреждава за нов риск - "когнитивен дълг"
Виж още Ученият, предвидил "AI психозата", предупреждава за нов риск - "когнитивен дълг"

ИЗБРАНО
Емил Дечев: Камионът, блокирал тунел "Витиня", е собственост на партиен активист Днес
Емил Дечев: Камионът, блокирал тунел "Витиня", е собственост на партиен активист
20220
Жени Живкова възражда "Знаме на мира", призна за развод Лайф
Жени Живкова възражда "Знаме на мира", призна за развод
28660
Шоуто бе факт: Атлетико удържа Барса за полуфинал в Шампионска лига Корнер
Шоуто бе факт: Атлетико удържа Барса за полуфинал в Шампионска лига
7054
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света Бизнес
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света
15081
Парижанин спечели картина на Пикасо за 1 млн. срещу 100 евро Impressio
Парижанин спечели картина на Пикасо за 1 млн. срещу 100 евро
2129
Авиокомпаниите спират полети, съкращават персонал и вдигат тарифи заради войната в Иран Trip
Авиокомпаниите спират полети, съкращават персонал и вдигат тарифи заради войната в Иран
4695
За закуска: Мини питки от котидж сирене Вкусотии
За закуска: Мини питки от котидж сирене
1706
Астрологичен рестарт: 17 април ще се превърне в точка, от която няма връщане назад Zodiac
Астрологичен рестарт: 17 април ще се превърне в точка, от която няма връщане назад
6572
Прах от Африка отново ще достигне Гърция днес Времето
Прах от Африка отново ще достигне Гърция днес
252