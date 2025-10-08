Европейската комисия представи днес две стратегии за ускорено навлизане на изкуствения интелект (AI) в европейската промишленост и наука. Държавите по света се надпреварват да използват възможностите на AI, се отбелязва в съобщение на комисията, цитирано от БТА.

Стратегиите предвиждат AI да се използва в здравеопазването, фармацевтиката, енергетиката, превозите, производството, строителството, отбраната, съобщенията, а по-нататък и при финансите, туризма и електронната търговия. За постигането на тези цели е предвиден бюджет от един милиард евро.

ЕК вижда възможност ЕС да се превърне в център за научни иновации с AI с привличането на учени и висококвалифицирани специалисти от цял свят, с развитието на проект за върхови постижения и на мрежи за обучение. Предлага се 600 милиона евро от програмата "Хоризонт Европа" да бъдат осигурени за достъп до гигафабрики за AI за изследователи, както и да се удвоят средствата по програмата, свързани с AI, до над три милиарда евро.

Еврокомисарят по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева посочи, цитирана в съобщението, че стратегията е решителна стъпка. Комисарят изразява очакване да се ускори пътят на научните открития от лабораторията до пазара.

Комисията отбелязва, че AI променя начина на работа на дружествата и обществените услуги, и води до революционни стъпки в науката. ЕК добавя, че преди шест години в ЕС е имало два суперкомпютъра в топ 10 в света, а днес има четири и работи за създаването на 4 - 5 гигафабрики.

