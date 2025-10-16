Учени от Университета в Бингхамтън, САЩ, са създали проточна батерия, която използва витамин В2 и глюкоза, за да съхранява и освобождава енергия - процес, наподобяващ естествения енергиен метаболизъм в човешкото тяло. Разработката е публикувана в списанието ACS Energy Letters и обещава революция в посока екологични и биоразградими енергийни решения.

Новата батерия не съдържа метални катализатори и опасни химически съединения. Вместо това, окисляването на глюкозата освобождава електрони, които се пренасят от рибофлавина - формата на витамин В2. Именно така организмът на човека произвежда енергия от храната, което прави технологията не само безопасна, но и изключително устойчива.

Батерията принадлежи към т.нар. проточни акумулатори, в които енергията се съхранява в течен електролит, циркулиращ между двата електрода. Прототипът с витамин и глюкоза е показал сравними резултати с търговските ванадиеви системи, но с огромното предимство на биоразградимост и по-ниска цена на компонентите. В допълнение, традиционните катализатори от злато и платина са заменени с въглеродни електроди.

При стайна температура елементът с калиев ферицианид демонстрира същата специфична мощност като металните аналози. Единственият проблем засега е разпадането на рибофлавина на светлина, но изследователите вече работят по решението му. Перспективите са обещаващи - с минимална доработка системата може да стане основа за ново поколение зелени батерии.

В бъдеще подобни акумулатори може да се използват за захранване на домове или малки устройства, елиминирайки нуждата от токсични метали и сложни вериги за доставки. Така витаминът и глюкозата - двете най-естествени вещества за човека - може да се окажат ключът към чистото енергийно бъдеще.

