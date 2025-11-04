За напълно оборудван научен тест ще са нужни до 3 години, а мотивите за подобно решение биха били изцяло политически, смятат анализатори

Възобновяването на американските ядрени опити с детонация може да се случи в рамките на 6 до 10 месеца след издаване на съответната заповед, като "графикът за извършване на обикновен взрив е от шест до 10 месеца". Това коментираха водещи експерти по ядрени въпроси пред изданието The War Zone по повод изявление на бившия президент Доналд Тръмп, че е наредил на Министерството на отбраната да започне тестове на ядрени оръжия.

В анализа си Ханс Кристенсен от Федерацията на американските учени, Джон Б. Волфстал от Американската федерация на учените и Дарил Г. Кимбъл от Асоциацията за контрол на въоръженията разясняват какъв би бил процесът, сроковете и възможните последствия от подобно решение, пише изданието The War Zone.

САЩ не са провеждали ядрен опит с детонация от 23 септември 1992 г. Експертите подчертават, че изявлението на Тръмп е неясно и може да се отнася както за тестове на системи за доставка, които се провеждат редовно, така и за реални детонации на бойни глави.

Обикновено всяка година САЩ осъществяват изстрелване на междуконтиненталните балистични ракети "Минитмен III". Тя е с твърдо гориво, базирана в силоз и е един от основните носители на ядрено оръжие в арсенала на САЩ. Изпитанията обичайно се осъществяват от базата Ванденберг в Калифорния. Пентагонът е в процес на разработка на нова междуконтинентална балистична ракета, което прави по-честите тестове очаквани. Но при нито един от тях ракетите не летят с истински ядрени бойни глави.

Запитани какъв е процесът за възобновяване на ядрените тестове, анализаторите очертават ясна верига на командване.

Според Ханс Кристенсен, "процесът ще изисква Белият дом да нареди на Министерството на енергетиката (DOE) да нареди на ядрените лаборатории да започнат подготовка за ядрен опит. И тъй като в момента Съединените щати нямат програма за тестови ядрени експлозии, Конгресът ще трябва първо да отпусне парите".

Дарил Кимбъл допълва, че макар президентът да има законови правомощия, той се нуждае от одобрение и финансиране от Конгреса.

"Конгресът може да блокира или промени това, което той може да направи, или при какви условия", уточнява Кимбъл. Той посочва, че за поддръжката на арсенала отговаря Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA), която от 1992 г. насам използва "методи без ядрени опити, за да поддържа седемте типа бойни глави в арсенала на САЩ".

По въпроса какво точно би било тествано, експертите изразяват несигурност поради неяснотата на изявлението. Кристенсен смята, че то може да е "предизвикано от двата нови ракетни теста на Русия през последната седмица", но подчертава, че САЩ вече провеждат подобни изпитания.

"Ако под "тестване" той има предвид ядрени експлозивни опити, това би било безразсъдно, вероятно невъзможно за 18 месеца, би струвало пари, които Конгресът трябва да одобри, и със сигурност би довело до руски и китайски, а вероятно и до индийски и пакистански ядрени опити", заявява той.

Дарил Кимбъл е категоричен, че няма техническа необходимост от подобни действия. Според него САЩ биха улеснили другите да разработват ядрени оръжия, ако сами започнат тестове.

"Няма причина Съединените щати да се нуждаят от ядрени експлозии, за да поддържат съществуващите бойни глави в нашия арсенал", казва той. Според него мотивите са политически: "Това е детинска реакция от типа "око за око" на това, което той възприема, че другите страни правят. [...] Бих казал, че президентът изглежда объркан и дезинформиран по този въпрос".

Относно времевата рамка, анализаторите посочват различни срокове в зависимост от вида на теста. Ханс Кристенсен обяснява, че "графикът за извършване на обикновен взрив е от шест до 10 месеца, за напълно оборудван тест - от 24 до 36 месеца, а за тест за разработване на нова ядрена бойна глава - около 60 месеца". Джон Волфстал потвърждава, че за бърз експлозивен тест ще са нужни "няколко месеца", а за напълно оборудван тест, който да даде научни резултати - "18 месеца".

Кимбъл също смята, че ще са необходими "много месеци", като ги оценява на "около 36 месеца, за да може да се проведе подземен ядрен експлозивен тест, който да бъде овладян".

Експертите са единодушни за мястото, където биха се провели евентуални тестове.

"На практика това може да се направи само в Невада", казва Кристенсен. Джон Волфстал посочва конкретното място: "Най-вероятното място е Националният полигон за сигурност в Невада, който е бившият американски полигон за ядрени оръжейни тестове на около 45 минути северно от Лас Вегас. Никоя друга локация в момента не е способна или законово структурирана за провеждане на ядрени експлозивни тестове".

Дарил Кимбъл добавя, че това е мястото, където САЩ са провели по-голямата част от своите 1030 ядрени опита, включително 100 в атмосферата, започвайки от 1951 г.

