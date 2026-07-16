Първият полет се очаква в края на 2027 г. или началото на 2028 г., а въвеждането в търговска експлоатация е планирано за 2030 г.

1586 Снимка: Electra

Американската компания Electra избра Safran Helicopter Engines за доставчик на турбогенератора за новия си хибриден електрически самолет EL9 Ultra Short. Договорът е дългосрочен и ще продължи през целия жизнен цикъл на програмата.

Първоначалната поръчка включва 250 турбогенератора TG600. Electra очаква производството да нараства с увеличаването на търсенето на EL9, който е проектиран да излита и каца на изключително къси писти.

Самолетът е разработен да работи от площадки с дължина около 45 метра. Това може да позволи полети от малки летища и места, които не могат да обслужват стандартни пътнически самолети.

TG600 ще осигурява 600 киловата електрическа мощност за хибридната задвижваща система на EL9. Турбогенераторът е базиран на двигателя Arrano на Safran, който според компанията предлага около 18% по-висока горивна ефективност спрямо предишното поколение.

Системата включва и два електрически генератора GENeUS, разработени от Safran Electrical & Power. По-рано този месец Safran завърши първия стендов тест на готов за полет турбогенератор в завода си в Борд, Франция. Именно този компонент ще бъде използван в първите летателни изпитания на EL9.

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"Това споразумение е важен етап за програмата EL9. Опитът на Safran в хибридното електрическо задвижване и дългосрочният ангажимент на компанията ще помогнат за въвеждането на самолета в търговска експлоатация", заяви главният изпълнителен директор на Electra Марк Алън.

Главният изпълнителен директор на Safran Helicopter Engines Седрик Губе определи договора като начало на бизнеса на компанията с турбогенератори. Според него съчетаването на двигателните технологии на Safran с експертизата ѝ в електрическите системи създава подходяща за EL9 задвижваща система.

EL9 използва хибридна електрическа технология и система за увеличаване на подемната сила, известна като blown lift. Комбинацията позволява изключително кратки излитания и кацания в сравнение с традиционните регионални самолети.

Electra нарича концепцията си "Direct Aviation". Идеята е пътниците да могат да летят по-близо до началната и крайната си точка, без да разчитат на големи летищни хъбове и сложни връзки между полети.

Компанията вече работи по сертифицирането на самолета пред Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) по правилата Part 23. Първият полет се очаква в края на 2027 г. или началото на 2028 г., а въвеждането в търговска експлоатация е планирано за 2030 г.

Програмата EL9 вече има и други търговски сигнали. По-рано тази година Bristow Group подписа споразумение за предплащане, което запазва първото производствено място за доставка след получаване на необходимите сертификати.

Electra прогнозира потенциално търсене между 12 000 и 16 000 самолета през първото десетилетие на развитие на концепцията Direct Aviation в САЩ.

Ако прогнозите се реализират, EL9 може да създаде нов клас регионални самолети, които комбинират електрическо задвижване с конвенционална турбинна технология. Целта е по-ефективен транспорт между населени места, които в момента нямат практична въздушна връзка.

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