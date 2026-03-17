Европейски издатели, технологични компании и стартиращи фирми призоваха антимонополните органи на Европейския съюз да приключат продължилото почти две години разследване срещу компанията майка на Google — Alphabet — и да наложат санкция на технологичния гигант. В отворено писмо до европейските институции редица организации настояват процедурата да бъде финализирана възможно най-скоро, като според тях забавянето вече нанася реални щети на европейската дигитална икономика.

Google

Сред подписалите документа са "Европейският съвет на издателите", "Европейската асоциация на списанията", "Европейският технологичен алианс" и други индустриални групи. Писмото е изпратено до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, до европейския комисар по конкуренцията Тереза Рибера и до комисаря по технологиите Хенна Виркунен. В него се подчертава, че забавянето на разследването може да подкопае доверието в регулаторните механизми на ЕС.

Разследването срещу Alphabet започна на 25 март 2024 г. в рамките на Закона за цифровите пазари (Digital Markets Act - DMA). Европейските регулатори заподозряха, че Google използва доминиращата си позиция в онлайн търсенето, за да предоставя преференциално място на собствените си рекламни услуги и платформи. Подобно поведение би могло да изкриви конкуренцията на пазара и дори да доведе до принудителна продажба на части от рекламния бизнес на компанията.

 

В писмото се предупреждава, че продължителното забавяне на окончателното решение може да има сериозни последици за европейските компании. Според организациите действията на Alphabet намаляват приходите на местните медии и технологични фирми, което ограничава възможностите им за инвестиции и развитие. Някои компании вече изпитват финансови затруднения, а други са изправени пред риск от фалит.

Случаят отново подчертава напрежението между Европа и САЩ по отношение на регулацията на големите технологични корпорации. Брюксел все по-активно използва антимонополни инструменти и нови регулаторни рамки, за да ограничи влиянието на американските технологични гиганти в области като онлайн търсене, реклама, социални мрежи и изкуствен интелект. От Европейската комисия заявиха, че работят по приключването на "сложното разследване" възможно най-бързо.

ИЗБРАНО
