Брюксел проверява дали цените в търсачката са изкуствено завишени, а потенциалната глоба може да достигне 10% от глобалните приходи

Американският технологичен гигант Google отново се оказва под сериозен натиск в Европа. След влизането в сила на Закона за цифровите пазари (DMA), Европейската комисия започна ново антимонополно разследване, този път насочено към начина, по който се формират цените на рекламите в търсачката. Според публикации на Bloomberg, съществуват подозрения, че аукционният механизъм за разпределение на рекламните позиции може да е довел до изкуствено завишаване на цените в ущърб на рекламодателите.

Европейските регулатори вече са изпратили запитвания до компании, които потенциално са засегнати от практиките на Google. Ако бъде доказано нарушение, санкцията може да достигне до 10% от глобалните годишни приходи на корпорацията — сума, която би се измервала в десетки милиарди евро. Това би било поредният тежък финансов удар за компанията майка Alphabet, която вече има натрупани глоби в ЕС на стойност 9,5 млрд. евро.

От своя страна Google защитава модела си, като подчертава, че рекламната система работи чрез аукциони в реално време, които целят да показват най-релевантните реклами въз основа на конкуренция и качество. Компанията твърди, че този механизъм подпомага малките и средни предприятия, като им дава възможност да се конкурират с големите брандове и същевременно поддържа свободния достъп до интернет услуги.

Разследването идва на фона на вече наложени сериозни санкции срещу Google в Европа — 2,42 млрд. евро за нарушения в онлайн търговията, 4,13 млрд. евро за злоупотреба с позицията на Android и 2,95 млрд. евро за рекламни технологии. Освен това европейските власти изискват от компанията да предостави по-широк достъп до инфраструктурата си на конкурентни AI търсачки и да улесни използването на алтернативни платежни системи от разработчиците на приложения. Всичко това показва, че битката между Брюксел и американските технологични гиганти навлиза в нова, още по-решителна фаза.

