Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще открие фабрики за изкуствен интелект в Сърбия и Северна Македония в рамките на по-широка инициатива за включване на Западните Балкани в технологичното развитие на Европа, информира сръбският вестник "Данас", цитиран от БТА.

Изкуственият интелект

Това ще даде възможност шестте страни от Западните Балкани да се свържат с тези фабрики. Това означава, че вашите компании ще могат да използват европейската инфраструктура за изкуствен интелект точно тук в региона, каза вчера Фон дер Лайен в албанската столица Тирана, където беше на посещение.

ЕС изгражда в Европа мрежа от фабрики за изкуствен интелект - центрове за иновации, в които компании и стартъпи могат да развиват, обучават и прилагат модели на изкуствен интелект от ново поколение.

Днес мога да съобщя, че ще открием фабрики за изкуствен интелект и за Западните Балкани. Ще започнем с две "антени" - в Северна Македония и Сърбия, каза Фон дер Лайен на първия Форум за инвестиции ЕС - Западни Балкани.

Тя съобщи още, че целият регион ще бъде покрит с нова дигитална инфраструктура с висока скорост, която ще даде възможност на шестте държави от Западните Балкани да се свързват директно с европейските центрове за изкуствен интелект.

Европейската комисия обяви по-рано този месец шест допълнителни локации за фабрики за изкуствен интелект в рамките на блок, за да стимулира иновациите в тази област.

Локациите в Чехия, Литва, Нидерландия, Румъния, Испания и Полша ще бъдат разположени идната година и са в допълнение към 13 предварително обявени локации - България, Австрия, Финландия, Франция, Германия (2 фабрики), Гърция, Италия, Люксембург, Полша (2-ра фабрика), Испания (2-ра фабрика), Словения, Швеция.

