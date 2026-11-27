ЕС ускорява подготовката на IRIS² като алтернатива на Starshield. Нов завод в Белгия ще произвежда до 500 сателита годишно, а първите апарати трябва да бъдат изведени в орбита през 2029 г.

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Европа прави важна крачка към създаването на собствена сателитна комуникационна мрежа, която да намали зависимостта на континента от американските технологии. Белгийската космическа компания Aerospacelab откри нов завод за производство на сателити, който ще играе ключова роля в изграждането на европейската система IRIS². Тя трябва да осигурява защитени комуникации за правителствата, военните и бизнеса, както и достъп до интернет в отдалечени райони.

Проектът често е сравняван със Starlink на SpaceX, който предоставя интернет на граждани и компании, и със Starshield - специализираната услуга на американската компания за държавни и военни нужди. IRIS² обаче има по-широко предназначение. Една от основните му цели е Европа да разполага със самостоятелна комуникационна инфраструктура, която не зависи от решенията на външни компании или чужди правителства.

Пълното наименование на проекта е Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Системата ще включва общо 348 спътника в ниска и средна околоземна орбита. Идеята за нея беше обявена през 2022 г., а сега изграждането ѝ навлиза в по-конкретна фаза.

През септември Aerospacelab получи договор на стойност 2,63 млрд. долара за производството на 264 от спътниците. Компанията вече откри и новия си завод в Белгия. Сградата е с площ от около 23 225 кв. м и има капацитет за производство на до 500 сателита годишно. Първите апарати от съзвездието трябва да бъдат изведени в орбита през 2029 г. Целта е IRIS² да започне да функционира през 2030 г.

Aerospacelab няма да бъде единственият участник в проекта. В него ще се включат още подразделението за отбрана и космически технологии на Airbus, Thales Alenia Space и стотици други компании от европейската индустриална верига за доставки. Общата стойност на инициативата се оценява на 15,6 млрд. евро.

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Една от основните причини Европа да настоява за собствена сателитна инфраструктура е необходимостта от независими и надеждни комуникации с дронове при военни конфликти. През последните седмици Украйна обвини SpaceX на Илон Мъск, че ограничава достъпа на страната до Starshield на бойното поле във войната с Русия.

Сателитната услуга има ключово значение за украинската армия. Тя се използва за командване и управление на войските, координация на артилерията и операции с безпилотни летателни апарати. Според публикация на Ройтерс от октомври заповедта за ограничаване на услугата може да е дошла от Белия дом.

Подобни случаи показват рисковете от зависимостта на една държава или съюз от комуникационна система, контролирана от частна компания извън Европа. IRIS² трябва да осигури алтернатива, която да остане под европейски контрол.

Приложенията на системата обаче няма да се ограничават до военната сфера. Тя ще осигурява защитени комуникации между посолства и държавни институции, както и обмен на данни в реално време за енергийния, банковия и здравния сектор.

Друга важна задача ще бъде разширяването на широколентовия интернет в отдалечени райони, където изграждането на традиционна инфраструктура е трудно или икономически неизгодно.

IRIS² ще има значение и при прекъсване на наземните комуникации. Сателитната мрежа може да осигури резервна връзка при повреди или умишлени атаки срещу оптични кабели, мобилни кули и подводни комуникационни линии.

Предизвикателството пред Европа вече не е само да докаже необходимостта от подобна система, а да успее да я изгради в срок и в рамките на предвидения бюджет. Очаква се реалните възможности на IRIS² да бъдат подложени на сериозно изпитание в момент, когато сигурността на комуникациите става все по-важна за отбраната и икономиката.

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