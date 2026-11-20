Идеята предвижда поразяване на цели навсякъде по света за по-малко от час, но техническите и финансовите предизвикателства са значителни.

1529 Снимка: Exolaunch/SpaceX

Европа започва да проучва възможността за нанасяне на конвенционални военни удари от Космоса. Германското подразделение на отбранителния концерн MBDA и компанията за космически транспорт ATMOS Space Cargo обявиха партньорство за разработване на концепция, наречена Precision Orbital Deep Strike (PODS). Тя предвижда военни товари да бъдат извеждани в орбита, а след това да се връщат през земната атмосфера по команда, за да поразяват предварително определени цели.

Двете компании подписаха споразумение на 18 ноември. То поставя началото на съвместни проучвания за осъществимостта на проекта, проектиране на системата и евентуални демонстрации на технологията. Първоначалната работа ще се съсредоточи върху архитектурата на системата, техническите ограничения и интегрирането на военните товари.

Според германския бизнес всекидневник Handelsblatt концепцията може да включва десетки капсули в ниска околоземна орбита. Те ще съхраняват военни товари до момента, в който бъде подадена команда за връщането им към Земята.

Ниската околоземна орбита обхваща височини приблизително между 160 и 1930 километра. Там вече има голям брой спътници и други обекти, което допълнително усложнява разполагането на подобна система. Засега не е ясно дали капсулите ще бъдат многократно използваеми и ще освобождават оръжието по време на навлизането в атмосферата, или ще представляват еднократни носители, които се унищожават при изпълнение на задачата.

Главният изпълнителен директор на ATMOS Себастиан Клаус е описал система, която би могла да достига до цели навсякъде по света за по-малко от 60 минути. Спътниците в ниска околоземна орбита се движат със скорост около 28 000 км/ч. Това обаче не означава, че могат да поразят всяка точка на планетата в рамките на предвидимо време.

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Реакцията ще зависи от наклона на орбитата, позицията на космическите апарати, наличието на подходящо разположени капсули и условията за навлизане в атмосферата. За постоянно покритие на цялата планета вероятно ще е необходима голяма групировка от апарати, както и значителни инвестиции в ракети и инфраструктура за редовното им извеждане в Космоса.

ATMOS Space Cargo разработва системи за транспортиране на товари до орбита и връщането им на Земята. Програмата Phoenix е предназначена за научни изследвания и промишлено производство в Космоса. Основна част от нея е технологията за повторно навлизане в атмосферата.

Тя може да послужи като основа за военната концепция PODS, но двете инициативи са отделни. Phoenix е гражданска програма за създаване на многократно използваем космически транспортен апарат, докато PODS е специализиран отбранителен проект.

Досега ATMOS е демонстрирала, че технологията ѝ за навлизане в атмосферата може да издържи на натоварванията при орбитален полет. За целта компанията използва надуваем забавител, наречен Inflatable Atmospheric Decelerator (IAD). Тя обаче все още не е показала възстановим космически апарат, който може самостоятелно да маневрира.

Разликата между връщането на товар от орбита и прецизното доставяне на бойна глава до конкретна цел е огромна. При навлизане в атмосферата апаратът трябва да издържи на изключително високи температури, резки промени в аеродинамичните условия и сериозни механични натоварвания. Запазването на предвидима траектория през целия процес е сериозно инженерно предизвикателство.

"Европа трябва да може да разработва, произвежда и експлоатира своите ключови отбранителни способности чрез собствената си индустрия - и това започва с инфраструктурата", заяви Себастиан Клаус. Според него орбиталният транспорт и технологиите за навлизане в атмосферата могат да се превърнат в нов слой стратегическа инфраструктура, който ще определи доколко Европа може да действа самостоятелно.

Управляващият директор на MBDA Deutschland Томас Готшилд също определи партньорството като част от по-широката стратегия на компанията в космическия сектор. Целта е европейските въоръжени сили да разполагат със собствени способности, независими от външни доставчици.

Засега обаче няма обявен бюджет за разработката или график за въвеждане на системата в експлоатация. От MBDA посочват, че конкретните дейности и евентуалните следващи проекти ще изискват допълнителна оценка и отделни споразумения.

Партньорството е показателно за нарастващия интерес на Европа към Космоса като военно пространство и стремежа ѝ да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Междувременно концепцията за орбитални удари остава на много ранен етап. Високата цена, техническите трудности и неясните военни предимства поставят под въпрос дали подобна система изобщо ще стигне до практическо приложение.

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