В четвъртък, 12 февруари, "Ариана 64", кръстена на четирите си ускорителя, ще бъде изстреляна за първи път от европейския космодрум в Куру, Френска Гвиана

Снимка: AP/БТА

Европа се готви за изстрелването на "Ариана 64" - най-мощната си ракета носител, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В строго контролиран производствен хангар на запад от Париж служителите поставят последните щрихи върху огромен сребрист двигател. Само след няколко дни подобна машина ще помогне за изстрелването на най-мощната версия на европейската ракета "Ариана 6", която ще лети за първи път с четири ускорителя.

В четвъртък, 12 февруари, ракетата "Ариана 64", кръстена на четирите си ускорителя, ще бъде изстреляна за първи път от европейския космодрум в Куру, Френска Гвиана, с цел да изведе в орбита 32 спътника от системата сателити "Амазон Лео" (Amazon Leo).

Флагманът на европейската ракетна индустрия се съревновава в силно конкурентна среда с големи играчи от цял свят, включително лидера на световния пазар - "Спейс Екс" на Илон Мъск.

В завода на "Ариангруп" (ArianeGroup) във Вернон инженерите проектират, интегрират и тестват двигатели за европейската тежкотоварна ракета носител. На друг обект западно от Париж, в Ле Мюро, компонентите на основната степен на ракетата се изработват и сглобяват внимателно.

Журналисти от Асошиейтед прес получиха рядък достъп до съоръженията, поставени под строги правила за сигурност и поверителност, където екипи от високоспециализирани служители превръщат покоряването на космоса във всекидневна действителност.

"Това е специален старт - нещо ново за нас и "Ариана 6", каза главният технически директор на "Ариангруп" Ерве Жилибер. Този полет ще отбележи дебюта на конфигурацията с четири ускорителя, което прави ракетата приблизително два пъти по-мощна от версията, която се използва от 2024 г., обясни той.

"Не се учудвайте, ако я видите да ускорява много повече от "Ариана 62" - версията, която вече изстреляхме пет пъти. Новата ракета осигурява значително по-голяма мощност, което позволява изпращането на много по-тежки товари в космоса", продължава той.

Ракетата носител, нейните двигатели и авионика (съвкупност от електронни компоненти) сe конструират в цяла Европа, като 13 държави, членове на Европейската космическа агенция (ЕКА), са се съгласили да сътрудничат и да финансират програмата "Ариана 6".

Преди старта в четвъртък всички компоненти са пресекли Атлантическия океан до Френска Гвиана за окончателно сглобяване. Ракетата е висока около 62 метра или приблизително колкото 20-етажна сграда.

След изстрелването на "Ариана 64" мисията ще продължи около един час и 50 минути - почти пълна орбита около Земята, преди спътниците да бъдат разгърнати по двойки от върха на ракетата.

Съзвездието от сателити "Амазон Лео" е предназначено да се конкурира с хилядите спътници "Старлинк" на компания "Спейс Екс".

Еманюел Виалон, директор на обекта във Вернон, обяснява, че новата ракета-носител и двигателите й са проектирани така, че да намалят наполовина експлоатационните разходи в сравнение с предшественика й.

"Ариана 5" беше изстреляна за последен път през 2023 г., с което приключи програма, започнала в края на 70-те години с цел да осигури на Европа независим достъп до космоса.

Двигателите, произведени във Вернон, се тестват на място при условия, близки до реалните условия на изстрелване.

Каролин Арну от "Ариангруп" каза, че за тази година са планирани седем до осем старта на ракетата носител.

Независимият достъп до космоса остава основната цел на програмата, за да "позволи на Европа да задоволи собствените си нужди", отбелязва проект мениджър на "Ариана 6".

