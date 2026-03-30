Европейската комисия потвърди съобщения, че използвани от институцията сървъри са били подложени на кибератака миналата седмица. Извлечени са данни, води се разследване, каза говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси, цитирани то БТА.

Още по темата

Той поясни, че посегателството е било насочено срещу сървърите на сайта europa.eu, които съдържат открита информация също от Европейския парламент и Съвета на ЕС. По неговите думи вътрешната информационна система на ЕК не е била засегната.

Незабавно установихме атаката и предприехме необходимите действия за ограничаване на последиците, каза говорителят. Възприемаме въпроса много сериозно, добави той. Говорителят не уточни какви данни са били изтеглени, нито какви допълнителни мерки ще бъдат взети за избягване на нови подобни случаи.

ИЗБРАНО
