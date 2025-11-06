Европейската ракета "Ариана 6" стартира успешно от космическия център в Куру, който се намира във Френска Гвиана в Южна Америка. На борда ѝ има нов спътник за наблюдение на Земята, съобщава БТА, позовавайки се на АФП и ДПА.

Стартът на "Ариана 6" е поредната стъпка за Европа, която се опитва да възстанови своята автономност в достъпа до космоса.

Вижте как изглежда ракетата "Ариана 6"

Тридесет и три минути и 51 секунди след изстрелването спътникът "Сентинел-1D" (Sentinel-1D) се отдели от ракетата.

Това е първият етап от извеждането в слънчевосинхронна орбита на височина 693 километра на сателита, който тежи над два тона. Този тип орбита позволява на спътника да минава близо до полюсите и да прелита над всяка точка на Земята по едно и също слънчево време, което улеснява сравняването на изображенията във времето.

Настоящата мисия е третият комерсиален и четвъртият изобщо полет на "Ариана 6" от пускането й в експлоатация миналата година.

Новата ракета "Ариана 6" изведе успешно сателити в орбита
Новата европейска тежка ракета-носител осъществи своя първи полет през юли 2024 г., отбелязвайки завръщането на автономния достъп до космоса за Европа, въпреки неуспешното влизане в атмосферата на горната й степен в края на мисията.

"Ариана 6" след това осъществи два търговски полета тази година - на 6 март с военен спътник и на 13 август с метеорологичен сателит.

Този път ракетата стартира със спътника "Сентинел-1D", произведен от компания "Талес Аления Спейс" (Thales Alenia Space) като част от програмата "Коперник" - компонент за наблюдение на Земята от космическата програма на Европейския съюз.

Спътникът ще предоставя важни и ценни данни на учени, власти и институции по целия свят, за да наблюдават еволюцията на морския лед, айсбергите и ледниците и да откриват нефтени разливи, обезлесяване и последици от климатичните промени, като например наводнения или свлачища.

Предвиденият живот на "Сентинел-1D" е седем години и половина. Планирано е той да се присъедини към "Сентинел-1C", изстрелян през декември 2024 г., и да замени изстреляния през 2014 г. "Сентинел-1A, чийто експлоатационен живот е към своя край.

"Тези спътници работят по двойки, те са много сходни, почти идентични", обясни Пиер Барджелини, отговорник за програмата "Коперник" в Европейската космическа агенция (ЕКА).

До края на годината е планиран поне още един търговски полет на ракетата-носител "Ариана 6".

