VISTA е най-големият телескоп в света, предназначен да изследва небето в близкия инфрачервен спектър

166 Снимка: ESO

Инструмент на телескопа VISTA е предоставил първите си анализи тази седмица, поставяйки началото на мащабно картографиране на големи области от небето, предават АФП и БТА, позовавайки се на френския Национален център за научни изследвания (CNRS).

В събота телескопът VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) на Европейската южна обсерватория с огледало с диаметър 4,1 метра е уловил светлина, която незабавно е била регистрирана от спектрографа 4MOST - инструмент, разработен до голяма степен от екипи на CNRS, Университета "Клод Бернар Лион 1" и Екол нормал сюпериор (ENS) в Лион.

VISTA е най-големият телескоп в света, предназначен да изследва небето в близкия инфрачервен спектър.

"Поставихме стекгрографа 4MOST на телескопа VISTA, свързвайки го чрез 24000 влакна, които ни позволяват да анализираме едновременно 2400 различни обекта, а именно звезди и галактики", каза пред АФП Флоранс Лоран от CNRS.

"Когато улавяме светлината, използваме време на експозиция от 20 минути, така че елементите да бъдат достатъчно ярки, за да можем да ги регистрираме. След това преобразуваме светлината в спектър, за да можем да определим химичния състав на елементите, тяхната скорост, температурата им и всички спектроскопични характеристики на тези звезди или галактики", обяснява изследователката.

По този начин всяка идентифицирана светлинна точка се разбива незабавно и се преобразува в лента от цветове, като всеки от тях съответства на определена информация.

Светлината, уловена на 18 октомври, е предоставила възможност да бъдат наблюдавани галактиката Скулптор (NGC253), кълбовидния звезден куп NGC288 и над 2000 други източника, сред които звезди от нашата галактика Млечен път. Благодарение на наблюденията учените вече знаят техните температура, маса, диаметър, скорост, възраст и химичен състав, се посочва в прессъобщението на CNRS.

Изследователите отбелязват, че инструментът 4MOST едновременно е фиксирал спектрите на повече от 100 галактики, отдалечени на до 10 милиарда светлинни години, за да оцени техните разстояние, движение, еволюция и централни черни дупки.

Проектът стартира през 2010 г., като френските специалисти играят централна роля в разработването на този европейски инструмент.

Мисията на 4MOST е планирана за следващите 15 години, през които телескопът VISTA непрекъснато ще "предоставя храна" за спектрографите й всяка нощ.

"Това ще увеличи десетократно нашата способност да картографираме големи области от небето. Количеството физически измервания, които ще получим за толкова отдалечени обекти, е наистина впечатляващо", казват изследователите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.