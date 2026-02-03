Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР), съвместно с местната полиция, извърши обиск в частен дом в Лас Вегас, в който е била открита нелегална "биологична лаборатория". По време на операцията разследващите са намерили хладилници с флакони, съдържащи неидентифицирани течности, съобщиха източници от правоохранителните органи пред ABC News.

На пресконференция в неделя шерифът на окръг Кларк Кевин Макмахил заяви, че в имота са открити доказателства за "възможно наличие на биологичен материал". По думите му става въпрос за изключително сложна проверка, в която участват няколко федерални и местни агенции.

Властите подчертаха, че към момента няма опасност за населението и няма основания за паника. Все още не е ясно какъв точно е характерът на намерените вещества и дали представляват реална заплаха за здравето.

Имотът, в който е извършен обискът, е свързан с 62-годишния китайски гражданин Джиа Бей Джу. През октомври 2023 г. той беше арестуван по обвинения за производство и разпространение на неправилно етикетирани медицински изделия, както и за предоставяне на невярна информация на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA).

Според съдебни документи Джу и негови сътрудници са произвеждали хиляди тестови комплекти - включително за COVID-19, ХИВ, бременност и уринни анализи - без необходимите регулаторни одобрения.

По данни на ABC News, конгресно разследване е установило, че същата група е съхранявала проби от потенциално опасни патогени в жилищен имот в Рийдли, щата Калифорния.

Пробите са били етикетирани като ХИВ, малария, COVID-19, ебола и туберкулоза. На място са били открити и около 1000 живи и мъртви мишки, държани при силно неподходящи и пренаселени условия.

Джу се е признал за виновен по предишните обвинения, но в момента се намира в ареста в очакване на съдебен процес, насрочен за пролетта.

Макар първоначалната информация да сочи възможна връзка между операцията в Рийдли и последния обиск в Лас Вегас, властите все още не са потвърдили официално такава връзка. Не е ясно и дали Джу е обвинен за действия, свързани с последната акция. Според шериф Макмахил обаче поне едно лице е било задържано.

Източници, цитирани от ABC News, твърдят, че разследващите са започнали проверки на още около 20 обекта, но засега в тях не са открити съмнителни материали.

Екипи за работа с опасни материали продължават да изнасят потенциално биологично опасни вещества от дома в Лас Вегас. Очаква се засиленото полицейско присъствие в района да остане за часове, а при необходимост - и за няколко дни.

