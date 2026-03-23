Директорът на ФБР Каш Пател призна, че агенцията купува данни за местоположението на обикновени американски граждани от частни компании - практика, която предизвика сериозни критики по време на изслушване в Сената.

"Ние купуваме търговски достъпна информация, която е в съответствие с конституцията и законите съгласно Закона за поверителността на електронните комуникации, и това ни е донесло ценна разузнавателна информация", заяви Пател под клетва.

От 2017 г. насам, след решение на Върховния съд на САЩ, правоохранителните органи са длъжни да получат съдебна заповед, ако искат да получат данни за местоположение директно от мобилните оператори. В същото време обаче съществува възможност тези данни да бъдат закупени от търговски посредници - практика, която на практика заобикаля изискването за съдебно разрешение.

Тази "сива зона" в закона от години е обект на критики от организации за защита на гражданските свободи, но остава в сила и до днес.

"Това е възмутително заобикаляне на Четвъртата поправка, особено опасно в контекста на използването на изкуствен интелект за анализ на огромни обеми лични данни", заяви сенаторът Рон Уайдън по време на изслушването.

В отговор на практиката, Уайдън и група законодатели от двете партии внесоха законопроект за реформа на следенето, който цели да затвори тази вратичка. Предложението предвижда правоохранителните органи да бъдат задължени да получават съдебна заповед дори когато купуват данни от частни брокери.

"Този законопроект ще ограничи злоупотребите, като изисква съдебно разрешение за достъп до данни и затваря вратичката, която позволява на федералното правителство да шпионира гражданите чрез покупка на информация", заяви Уорън Дейвидсън.

Според Уайдън технологичното развитие изпреварва законодателството.

"Напредъкът - от изкуствения интелект до експлозията от налични за покупка данни - значително изпреварва законите, които защитават поверителността и гражданските свободи", допълни той.

Дебатът поставя на преден план нарастващото напрежение между сигурността и правото на личен живот, особено в ерата на масовите данни и изкуствения интелект.

