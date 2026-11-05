Разсекретен доклад на Пентагона описва матовочерен летателен апарат, който се издигнал вертикално на стотици метри, останал неподвижен във въздуха и след това изчезнал с рязка маневра

7281 Снимка: FBI

Федерални агенти в западната част на САЩ са наблюдавали мистериозен триъгълен летателен апарат над обект със стратегическо значение за националната сигурност. Машината била напълно безшумна, с матовочерна повърхност и демонстрирала необичайна маневреност. Това става ясно от новоразсекретени документи на Пентагона, публикувани на 23 октомври, съобщава технологичното издание Gizmodo.

Вижте снимки на НЛО-то >> >> >>

Според свидетелските показания обектът приличал на "дрон с делтовидно крило". Размахът му бил приблизително между 4 и 4,6 метра, а дължината на корпуса - между 1,8 и 2,7 метра. Дебелината му не надвишавала 30-60 сантиметра.

Докладът описва необичайна последователност от маневри. Апаратът извършил бавно и напълно вертикално издигане, което продължило около 10 секунди. През цялото време запазил хоризонталното си положение, без да се накланя или поклаща.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След това достигнал височина от около 60 до 90 метра над близкия планински хребет и спрял движението си. Обектът останал неподвижен във въздуха приблизително 20 секунди.

"Неидентифицираният апарат премина от състояние на пълна неподвижност директно към високоскоростен хоризонтален полет", се посочва в доклада на Министерството на отбраната на САЩ.

След това машината извършила плавна маневра с наклон и се спуснала по релефа към каньон за около две-три секунди. Според свидетелите при завоя силуетът ѝ изглеждал по-плосък и придобивал още по-ясна триъгълна форма.

Към доклада на ФБР са приложени девет изображения. Те показват пейзажа и черен триъгълен силует, чието положение се променя между отделните кадри. Не е уточнено дали изображенията са автентични фотографии на обекта, или художествени илюстрации.

Изданието Gizmodo е проверило файловете чрез SynthID.com - инструмент за откриване на невидими водни знаци в изображения, генерирани с AI инструментите на OpenAI и Google. Проверка не е установила наличието на такъв воден знак. Това обаче не изключва възможността изображенията да са създадени с други AI инструменти или да са обработени с обикновен софтуер.

Докладът посочва още, че двамата основни свидетели не са съобщили за необичайни физически усещания или здравословни проблеми. Не са регистрирани дезориентация, гадене, главоболие, зрителни нарушения или пропуски в паметта. Не са отчетени и електромагнитни смущения, влошаване на сигналите или необичайни показания на сензорите.

Случаят е част от периодично публикуваните от Пентагона доклади за неидентифицирани аномални явления (UAP), известни в миналото основно като НЛО.

Въпреки обществения интерес разсекретените документи досега не дават категоричен отговор на основния въпрос - дали наблюдаваните обекти представляват неизвестни технологии с извънземен произход, или са резултат от секретни разработки на държави с напреднали военни програми, като Китай. Много вероятно е и произходът им да е американски и това да са експериментални безпилотни самолети.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.