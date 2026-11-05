Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО
Разсекретен доклад на Пентагона описва матовочерен летателен апарат, който се издигнал вертикално на стотици метри, останал неподвижен във въздуха и след това изчезнал с рязка маневра
Федерални агенти в западната част на САЩ са наблюдавали мистериозен триъгълен летателен апарат над обект със стратегическо значение за националната сигурност. Машината била напълно безшумна, с матовочерна повърхност и демонстрирала необичайна маневреност. Това става ясно от новоразсекретени документи на Пентагона, публикувани на 23 октомври, съобщава технологичното издание Gizmodo.
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Според свидетелските показания обектът приличал на "дрон с делтовидно крило". Размахът му бил приблизително между 4 и 4,6 метра, а дължината на корпуса - между 1,8 и 2,7 метра. Дебелината му не надвишавала 30-60 сантиметра.
Докладът описва необичайна последователност от маневри. Апаратът извършил бавно и напълно вертикално издигане, което продължило около 10 секунди. През цялото време запазил хоризонталното си положение, без да се накланя или поклаща.
След това достигнал височина от около 60 до 90 метра над близкия планински хребет и спрял движението си. Обектът останал неподвижен във въздуха приблизително 20 секунди.
"Неидентифицираният апарат премина от състояние на пълна неподвижност директно към високоскоростен хоризонтален полет", се посочва в доклада на Министерството на отбраната на САЩ.
След това машината извършила плавна маневра с наклон и се спуснала по релефа към каньон за около две-три секунди. Според свидетелите при завоя силуетът ѝ изглеждал по-плосък и придобивал още по-ясна триъгълна форма.
Към доклада на ФБР са приложени девет изображения. Те показват пейзажа и черен триъгълен силует, чието положение се променя между отделните кадри. Не е уточнено дали изображенията са автентични фотографии на обекта, или художествени илюстрации.
Изданието Gizmodo е проверило файловете чрез SynthID.com - инструмент за откриване на невидими водни знаци в изображения, генерирани с AI инструментите на OpenAI и Google. Проверка не е установила наличието на такъв воден знак. Това обаче не изключва възможността изображенията да са създадени с други AI инструменти или да са обработени с обикновен софтуер.
Докладът посочва още, че двамата основни свидетели не са съобщили за необичайни физически усещания или здравословни проблеми. Не са регистрирани дезориентация, гадене, главоболие, зрителни нарушения или пропуски в паметта. Не са отчетени и електромагнитни смущения, влошаване на сигналите или необичайни показания на сензорите.
Случаят е част от периодично публикуваните от Пентагона доклади за неидентифицирани аномални явления (UAP), известни в миналото основно като НЛО.
Въпреки обществения интерес разсекретените документи досега не дават категоричен отговор на основния въпрос - дали наблюдаваните обекти представляват неизвестни технологии с извънземен произход, или са резултат от секретни разработки на държави с напреднали военни програми, като Китай. Много вероятно е и произходът им да е американски и това да са експериментални безпилотни самолети.