Демонстрацията цели да покаже, че роботът може да се адаптира към промени в заобикалящата го среда, без предварително програмирани движения за конкретната ситуация

2031 Снимка: FigureAI

Главният изпълнителен директор на Figure AI Брет Адкок публикува видео, в което хуманоидният робот Figure 03 открива и взема ябълка от маса, след като човек премества мебелта. Клипът е с продължителност 41 секунди и е отговор на критиките на Илон Мъск, че демонстрациите на хуманоидни роботи често са предварително подготвени и не показват реална автономност.

Вижте как изглежда хуманоидният робот Figure 03 >> >> >>

Във видеото роботът първо взема ябълката от масата и я поставя обратно. След това човек премества масата на друго място. Figure 03 успява да открие новото ѝ положение и отново взема плода. Адкок определи демонстрацията като "изцяло автономна и без предварително обучение за конкретната задача" (zero-shot). Роботът използва системата с изкуствен интелект Helix на Figure.

Мъск по-рано заяви, че съществуващите хуманоидни роботи трудно се справят с промени в средата. Като пример той посочи именно ситуация, в която човек премества масата с ябълката. Според него една действително автономна машина трябва сама да установи къде се намира плодът след промяната, вместо да изпълнява предварително зададена последователност от движения.

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Мъск твърди, че Tesla напредва с разработката на своя робот Optimus и очаква компанията да представи демонстрация, която показва реалните му възможности без предварително подготвени действия. Той посочи, че това може да се случи в рамките на един или два месеца.

Видеото на Figure е конкретен отговор на този пример, но не доказва, че роботът може да се справя с всякакви непознати задачи. Понятието zero-shot означава, че системата не е обучавана специално за конкретната сцена или обект. То обаче не означава, че самите действия са напълно непознати за нея.

По-широка представа за възможностите на технологията дават тестовете на Helix 2.5 в 30 жилища, които роботите не са посещавали преди това. Според Figure системата е изпълнила успешно 237 от общо 420 опита, или около 56%. Задачите включват оправяне на легла, сгъване на кърпи и прибиране на играчки.

"If you ask, "Go pick up an apple," and then you move the table, it won't be able to pick up the apple anymore" Here's Figure running Helix, zero shot and fully autonomous https://t.co/MMwbnmFjT3 — Brett Adcock (@adcock_brett) November 23, 2026

Компанията вече е защитавала твърденията си за автономността на своите роботи след критики към демонстрация в предаването Shawn Ryan Show през април. През май Figure излъчи на живо осемчасова работа на Figure 03, свързана със сортиране на пратки, без прекъсване на записа.

Демонстрациите на Tesla също са предизвиквали въпроси. По време на събитието We, Robot през октомври 2024 г. хуманоидни роботи Optimus сервираха напитки и общуваха с гостите, но зад част от действията им стояха дистанционни оператори. Tesla не обясни това по време на представянето. През май 2025 г. компанията публикува видеа, в които Optimus изпълнява домакински задачи с помощта на невронна мрежа, обучена чрез демонстрации от хора.

Ако графикът, обявен от Мъск, бъде спазен, Tesla може да покаже нова демонстрация на Optimus около януари 2027 г. Компанията си е поставила и цел да започне първите доставки на хуманоидния робот за клиенти до края на същата година.

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