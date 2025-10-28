130 Снимка: Google

От 28 октомври 2025 г. потребителите на Fitbit започват да получават достъп до изцяло преработено приложение, което интегрира нов изкуствен интелект, наречен Fitbit AI Coach, създаден на базата на Gemini. Този виртуален треньор анализира индивидуалните фитнес данни от смарт гривни и часовници, води текстови и гласови диалози и създава персонализирани препоръки за тренировки и възстановяване.

При първоначалното стартиране на новото приложение системата провежда кратък разговор с потребителя — между пет и десет минути — за да уточни неговите цели и физическо състояние. След това изкуственият интелект съставя индивидуален седмичен план от библиотека с упражнения, отчитайки наличието на спортно оборудване, навиците и натовареността в графика. Оттам нататък комуникацията с треньора става като с реален човек - можете да му съобщите, че сте се контузили, променили сте графика си или имате нужда от по-лек режим, а той автоматично ще коригира препоръките и ще запази бележка в профила.

Fitbit уверява, че при разработката на системата е работила консултативна група от лекари, треньори и фитнес специалисти, за да се гарантира безопасността на препоръките. В ситуации, изискващи професионална намеса, треньорът насочва потребителя към реални медицински специалисти. Новият интерфейс позволява и бързо превключване между старото и новото приложение за онези, които искат постепенно да свикнат с новия формат.

Първи достъп до AI треньора ще получат абонатите на Fitbit Premium в САЩ, използващи устройства с Android, докато версията за iOS се очаква по-късно. Според мениджъра Тейлър Хелгрен пълното глобално внедряване е планирано за следващата година, макар конкретни срокове все още да не са обявени. Google, собственикът на Fitbit, вижда в това ново начало — посока, в която фитнесът и изкуственият интелект се срещат в едно общо дигитално преживяване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.