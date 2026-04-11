Франция планира да замени част от компютрите в държавната администрация, които използват Microsoft Windows, с операционната система Linux. Целта е да се намали зависимостта от американски технологични компании и да се засили контролът върху дигиталната инфраструктура.

Още по темата

Linux е операционна система с отворен код, която може да се използва безплатно и позволява създаването на различни версии според нуждите на потребителите.

Френският министър Давид Амиел заяви, че инициативата има за цел "да си върнем контрола върху дигиталната ни съдба". По думите му правителството вече не може да приема липсата на контрол върху данните и инфраструктурата.

Все още няма конкретен график за преминаването към Linux, нито яснота кои версии ще бъдат използвани. Преходът ще започне с компютрите на държавната дигитална агенция DINUM. От Microsoft не коментираха решението.

Това е част от по-широка стратегия на Франция за дигитален суверенитет. Страната се стреми да използва повече технологии и облачни услуги, разработени на местно ниво. Политиката се засилва на фона на нарастваща несигурност в международните отношения и действията на администрацията на Доналд Тръмп.

В Европа също се наблюдава подобна тенденция. През януари Европейски парламент прие доклад, който призовава Европейска комисия да идентифицира области за намаляване на зависимостта от чуждестранни доставчици.

Решението на Франция идва месеци след като страната обяви, че ще се откаже от Microsoft Teams за видеоконференции. Той ще бъде заменен от френската платформа Visio, базирана на отворения инструмент Jitsi.

Френското правителство планира също да премести националната платформа за здравни данни към нова сигурна инфраструктура до края на годината.

Виж още INSAIT: България е сред световните лидери в създаването на суверенен изкуствен интелект

ИЗБРАНО
