Концепцията SCX 26 на Naval Group предвижда 170-метров боен кораб с до 128 ракетни клетки и два отделни командни модула

836 Снимка: Naval Group

Френската корабостроителна компания Naval Group представи концепция за военен кораб от следващото поколение, който може да определи облика на военноморските сили през 40-те години на XXI век. Проектът SCX 26 комбинира лазерни оръжия, електромагнитно оръдие, ракетни установки и голям набор от безпилотни системи. Необичайната му особеност е наличието на две отделни надстройки, всяка със собствен команден мостик и комуникационно оборудване.

Идеята отразява променящия се характер на морските конфликти. Съвременните военни кораби трябва да се справят не само с противникови ракети, но и с масирани атаки от евтини безпилотни апарати. Това изисква нови защитни системи, по-голяма гъвкавост и възможност за управление на различни бойни платформи в реално време.

SCX 26 е замислен като многофункционален кораб с водоизместимост между 8000 и 10 000 тона. Дължината му е 170 метра, максималната скорост достига 30 възела (около 56 км/ч), а обхватът е 8000 морски мили, или приблизително 14 816 километра.

Екипажът ще включва около 150 души. Предвидено е допълнително пространство за до 100 оператори на дронове, специализирани военни подразделения и команден състав на флота. Така корабът ще изпълнява не само бойни задачи, но и ролята на плаващ команден център.

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Основното въоръжение на SCX 26 включва до 128 вертикални пускови клетки, разположени в предната и задната част на кораба. Те ще могат да използват различни типове ракети за противовъздушна отбрана, борба с подводници, прихващане на хиперзвукови оръжия и удари по наземни цели.

Към тях се добавя лазерна система с мощност 100 киловата. Тя е предназначена основно за унищожаване на големи групи безпилотни апарати. Подобни оръжия могат да осигурят защита срещу сравнително евтини дронове, без да се налага използването на скъпи ракети-прехващачи за всяка отделна цел.

Друга необичайна система е 57-милиметрово електромагнитно оръдие, известно като релсотрон. То трябва да бъде интегрирано в нископрофилна куполна конструкция със стелт характеристики. Предвидена е и допълнителна артилерия с дистанционно управление и 360-градусово покритие.

Най-отличителната особеност на проекта е двойната надстройка. Всяка от двете конструкции разполага със собствен команден мостик, антени и сензори. Според Naval Group това решение трябва да осигури резервираност на ключовите системи.

При тежко попадение от ракета или успешна кибератака корабът би трябвало да запази способността си да изпълнява бойни задачи дори при повреждане на едната надстройка.

Разделянето на електрониката, радарите, комуникационните системи и оборудването за радиоелектронна борба има и друго предимство. То позволява по-добро покритие на околното пространство и намалява риска от взаимни смущения между отделните системи.

Това е особено важно за основната роля на SCX 26. Корабът трябва да действа като команден център за цяла мрежа от други плавателни съдове, самолети и безпилотни системи. Те ще обменят информация в реално време и ще могат да координират действията си както с човешка намеса, така и автономно.

SCX 26 разполага и с голямо модулно пространство в средната част на корпуса. То ще позволява поставянето на различни специализирани системи според конкретната мисия.

В кърмата е предвиден просторен хангар с електрически товарен асансьор. Той ще служи за съхранение, поддръжка, изстрелване и прибиране на различни безпилотни апарати. Концепцията включва въздушни дронове, автономни надводни плавателни съдове и подводни машини.

Това превръща кораба в много повече от традиционна ракетна платформа. Той трябва да може да координира сложни операции с множество различни системи, като разпределя задачите между тях според ситуацията.

Засега SCX 26 е концептуален проект, а не кораб, за чието строителство е взето решение. Naval Group обаче показва с него как си представя развитието на големите бойни кораби през следващите две десетилетия - с повече автономни системи, насочени енергийни оръжия, модулно въоръжение и устойчиви комуникационни мрежи.

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