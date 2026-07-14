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Военният парад по случай националния празник на Франция - Деня на Бастилията, тази година се превърна в демонстрация на мащабната трансформация на френската армия. Париж провежда обновлението, акцентирайки на системата SCORPION. В основата и е залегнало интегрирането на бронирана техника, артилерия, разузнаване, логистика, безпилотни системи и киберспособности в единна цифрова бойна мрежа.

Според френската армия целта вече не е просто подмяна на остарялата техника, а създаване на напълно свързани бойни формирования, които обменят информация в реално време и реагират значително по-бързо на бойното поле.

Вижте върху какви бойни машини акцентира парадът в Париж >> >>

На парада в френската столица бе демонстрирано и по-голямото значение на по-леките и маневрени колесни бойни машини в съвременната война. На булевард "Шан-з-Елизе" видяхме бронетранспортьори Griffon 6x6, бойни машини Jaguar EBRC, леки разузнавателни автомобили VBL и самоходни колесни гаубици.

Бойна машина Jaguar EBRC
Бойна машина Jaguar EBRC Снимка: KNDS

Jaguar EBRC е въоръжена с 40-милиметрово оръдие CTA International, противотанкови ракети Akeron и съвременни сензори. За разлика от класическите разузнавателни машини, Jaguar е предназначена не само да открива цели, но и да ги унищожава. Шестколесната машина е предназначена да замени остарелите машини AMX-10RC, ERC-90 Sagaie и част от противотанковите варианти на VAB. 

Бойната машина Jaguar разполага с тричленен екипаж, усъвършенствани дневно-нощни прицелни системи, цифрова система за управление на бойните действия и защита срещу мини, самоделни взривни устройства и балистични заплахи. С максимална скорост до 90 км/ч и автономен пробег около 800 км, Jaguar е предназначена за разузнаване, огнева поддръжка и участие в бойни действия в сложна градска и пресечена местност.

Самоходна гаубица CAESAR
Самоходна гаубица CAESAR Снимка: KNDS

Артилерията беше представена от самоходните гаубици CAESAR с калибър 155 мм, които вече доказаха възможностите си във войната в Украйна. CAESAR може да поразява цели на разстояние над 40 км със стандартни боеприпаси с увеличен обсег и над 50 км с реактивно подпомагани или управляеми снаряди. Системата развива скорост до 100км/ч, обслужва се от екипаж от петима души и разполага с цифрова система за управление на огъня, позволяваща бързо заемане и напускане на огнева позиция, което значително повишава оцеляването ѝ на бойното поле.

В колоната участваха и самоходни 120-милиметрови минохвъргачки Griffon MEPAC. Полуавтоматична нарезна минохвъргачка е интегрирана в цифровата система за управление на артилерийския огън ATLAS. Това позволява бързо откриване на цели, автоматизирано насочване и изпълнение на огневи задачи с висока точност. Машината може бързо да заеме огнева позиция и да я напусне след стрелба, което намалява риска от ответен огън. Обсегът е 8 километра.

Бронетранспортьор Griffon 6×6
Бронетранспортьор Griffon 6×6 Снимка: KNDS

Griffon 6×6 е "работният кон" на новата френска механизирана пехота. Бронетранспортьорът е проектиран като универсална платформа с множество варианти, включително като командно-щабна машина, медицински пункт, машина за артилерийско наблюдение, и машина за инженерна или логистична дейност. 

Griffon 6×6 има маса около 24,5 тона, екипаж от двама души (водач и оператор на оръжейната система) и може да превозва до 8 напълно екипирани войници. Задвижва се от дизелов двигател с мощност около 400 к.с., развива скорост до 90 км/ч. Основното въоръжение обикновено е дистанционно управляема оръжейна станция с 12,7-мм тежка картечница, 7,62-мм картечница MAG 58 или автоматичен гранатомет 40 мм. Защитата на Griffon включва противокуршумна броня, защита срещу мини и самоделни взривни устройства (IED).

Машината разполага и със системи за димна защита GALIX, модерни сензори за откриване на заплахи и цифрова бойна система SCORPION, която позволява обмен на информация в реално време с други единици като Jaguar EBRC, CAESAR и Leclerc. 

Лек всъдеход VLB
Лек всъдеход VLB Снимка: Getty Images

Що се отнася до леките разузнавателни машини VLB, те се отличават с малки размери, висока маневреност и способност за движение по труден терен. VLB е с 4х4 система и амфибийни възможности. Лекият всъдеход има и базова балистична защита срещу стрелково оръжие и осколки. Основното въоръжение зависи от модификацията и може да включва 7,62-мм картечница, 12,7-мм тежка картечница или противотанкови ракети като MILAN, ERYX и AT4CS. Машината обаче не е предназначена за директен бой с тежка техника, а за откриване на противника, предаване на информация и подпомагане на по-тежките бойни единици.

ПВО ракети SAMP/T (MAMBA)
ПВО ракети SAMP/T (MAMBA) Снимка: AP/БТА

Френската армия демонстрира и модерни средства за противовъздушна отбрана, включително системите VL MICA и SAMP/T, предназначени за защита срещу самолети, крилати ракети и безпилотни апарати.

Парадът ясно показа и поуките, които Франция извлича от войната в Украйна. Все по-голямо значение получават тактическите дронове, инженерните подразделения, средствата за преодоляване на препятствия, както и системите за електронна и кибервойна. Бяха представени още мостови системи, инженерна техника, логистични машини, комуникационни центрове и специализирано оборудване за кибероперации.

Танк Leclerc
Танк Leclerc Снимка: KNDS

На парада можеше да се види и танкът Leclerc, който бе качен на платформа. Появилият се преди над 30 години танк е въоръжен със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие с автомат за зареждане. По-малките налични бройки и скъпата поддръжка са накарали Франция да не тества машината в Украйна. Освен това Париж гледа към разработката на ново поколение танк.

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