Fury: Агентен изкуствен интелект поема контрола над бойни дронове (видео)
Системата сама да реши как да я изпълни поставената пред нея задача
Американският стартъп Scout AI демонстрира платформа, която може да се окаже повратна точка в развитието на автономните бойни системи. Софтуерът Fury Autonomous Vehicle Orchestrator използва собствен модел изкуствен интелект, за да управлява екип от дронове, изпълняващи бойна задача по устни команди от човек.
Изкуственият интелект
В демонстрационно видео група безпилотни апарати координирано поразява цел, като системата не разчита на традиционни предварително програмирани сценарии.
Вместо класическите "ако-тогава" алгоритми, Fury използва т.нар. Vision-Language-Action модел - архитектура, която позволява на машината да възприема средата, да интерпретира естествен език и самостоятелно да взема решения за постигане на поставена цел.
На практика платформата действа като "агентен слой за оперативна съвместимост", който свързва човешките намерения с различни роботизирани системи. Командир може да даде обща заповед от типа "намери червеното превозно средство", а системата сама да реши как да я изпълни - включително чрез изпращане на разузнавателни дронове, ако целта не е в пряка видимост.
Според главния изпълнителен директор и съосновател на компанията, Колби Адкок, целта е агентният AI, вече навлизащ масово в дигиталния свят, да бъде пренесен на бойното поле. Fury работи като универсален интерфейс между системите за командване и управление (C2) и хетерогенен флот безпилотни платформи - въздушни, наземни и морски.
Един от ключовите елементи е способността на софтуера да контролира дронове от различни производители, без да променя базовия им код за стабилизация. Благодарение на LLM-базирана архитектура, системата може да "прочете" техническата документация на нова платформа и да адаптира управлението ѝ към високо ниво на командване.
Тенденцията към автономизация на бойните системи се ускорява през последното десетилетие. Дроновете вече са не просто дистанционно управлявани устройства, а все по-често самостоятелни участници в бойни действия. Предимствата са очевидни - по-ниска цена спрямо пилотираните системи и липса на риск за човешки екипаж. Но именно тук започват и проблемите - изкуственият интелект вече може да се ползва, за да убива хора без външна намеса.