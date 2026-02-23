Системата сама да реши как да я изпълни поставената пред нея задача

Американският стартъп Scout AI демонстрира платформа, която може да се окаже повратна точка в развитието на автономните бойни системи. Софтуерът Fury Autonomous Vehicle Orchestrator използва собствен модел изкуствен интелект, за да управлява екип от дронове, изпълняващи бойна задача по устни команди от човек.

В демонстрационно видео група безпилотни апарати координирано поразява цел, като системата не разчита на традиционни предварително програмирани сценарии.

Вместо класическите "ако-тогава" алгоритми, Fury използва т.нар. Vision-Language-Action модел - архитектура, която позволява на машината да възприема средата, да интерпретира естествен език и самостоятелно да взема решения за постигане на поставена цел.

На практика платформата действа като "агентен слой за оперативна съвместимост", който свързва човешките намерения с различни роботизирани системи. Командир може да даде обща заповед от типа "намери червеното превозно средство", а системата сама да реши как да я изпълни - включително чрез изпращане на разузнавателни дронове, ако целта не е в пряка видимост.

Според главния изпълнителен директор и съосновател на компанията, Колби Адкок, целта е агентният AI, вече навлизащ масово в дигиталния свят, да бъде пренесен на бойното поле. Fury работи като универсален интерфейс между системите за командване и управление (C2) и хетерогенен флот безпилотни платформи - въздушни, наземни и морски.

Един от ключовите елементи е способността на софтуера да контролира дронове от различни производители, без да променя базовия им код за стабилизация. Благодарение на LLM-базирана архитектура, системата може да "прочете" техническата документация на нова платформа и да адаптира управлението ѝ към високо ниво на командване.

Тенденцията към автономизация на бойните системи се ускорява през последното десетилетие. Дроновете вече са не просто дистанционно управлявани устройства, а все по-често самостоятелни участници в бойни действия. Предимствата са очевидни - по-ниска цена спрямо пилотираните системи и липса на риск за човешки екипаж. Но именно тук започват и проблемите - изкуственият интелект вече може да се ползва, за да убива хора без външна намеса.

