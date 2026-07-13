SM-39 Razor изглежда като самолет от бъдещето, но има сериозни съмнения дали е постижим за реализация

39426 Снимка: Stavatti

Американската компания Stavatti Aerospace представи концепция за нов изтребител, който може да се включи в програмата на Военноморските сили на САЩ F/A-XX за създаване на самолет от шесто поколение.

Моделът SM-39 Razor впечатлява с необичаен дизайн с три фюзелажа и интегрирано крило тип "смесено крило-корпус". Визуално самолетът напомня на летателния апарат на Батман, а компанията твърди, че може да постигне характеристики, които надминават конкурентните предложения.

Вижте как изглежда SM-39 Razor >> >> >>

Програмата F/A-XX има за цел да създаде наследник на F/A-18E/F Super Hornet и бъдещ партньор на F-35C Lightning II на самолетоносачите на САЩ. Самолетът трябва да изпълнява различни задачи, включително въздушен бой, удари по наземни цели и електронна война.

Освен това новият изтребител трябва да може да управлява групи от безпилотни бойни самолети, известни като Collaborative Combat Aircraft (CCA), които ще носят допълнително въоръжение и сензори.

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В момента основни кандидати за програмата са Boeing и Northrop Grumman, но Stavatti представя SM-39 Razor като трета, по-малко известна алтернатива.

Според компанията самолетът може да развива скорост до Мах 4, което е около два пъти повече от заявеното при проектите на конкурентите. Очаква се свръхзвуковата му крейсерска скорост да достигне Мах 2,5. Stavatti твърди още, че моделът ще има по-голям обсег, височина на полета, полезен товар и скорост на изкачване.

Една от основните особености на SM-39 е използването на титаниева пяна вместо традиционни композитни материали. Според компанията тази технология може да осигури по-добра устойчивост при екстремни скорости.

Въпреки впечатляващите характеристики, проектът предизвиква сериозен скептицизъм сред специалистите.

Експерти поставят под съмнение дали стандартен турбореактивен двигател може да осигури скорост от Мах 4. Съществуват и въпроси около нестандартната конструкция, която може да създаде проблеми с ударните вълни, въздухозаборниците и натоварването върху корпуса.

Друга слабост е свързана със стелт възможностите. При скорости, близки до хиперзвуковите, повърхността на самолета може да достигне температури около 400 градуса по Целзий, което би го направило по-лесен за откриване.

Най-големият въпрос обаче е опитът на самата компания. Stavatti Aerospace е основана през 1994 г., но до момента не е произвела нито един летателен апарат. Компанията публикува концепции и разработки, но няма построени прототипи или серийни самолети.

Според налични оценки Stavatti има около 25 служители и годишни приходи от приблизително 3 милиона долара, което я поставя далеч зад големите американски производители на военна авиация.

Военноморските сили на САЩ също не са потвърдили официално участие на компанията в конкурса F/A-XX.

Въпреки съмненията, историята на авиацията показва, че нестандартни идеи понякога водят до големи промени. Засега обаче SM-39 Razor остава амбициозна концепция, а не доказан боен самолет.

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