Терминът "AI прикриване" постепенно се налага, когато се говори за случаи, в които работодатели представят съкращенията на персонал като последица от влиянието на изкуствения интелект върху бизнеса, въпреки че реалните причини са други. Дори най-ентусиазираните поддръжници на внедряването на AI признават, че темата все по-често служи като удобно оправдание за освобождаване на служители по несвързани с технологията причини.

"Уолстрийт джърнъл" цитира основателя на стартъпа Gather.dev Питър Бел, който в процеса на развитието на компанията си стига дотам, че дава на създадените от него AI агенти различни човешки имена и им измисля конкретни житейски обстоятелства. По думите му: "Това е отлична димна завеса, ако ви е нужно да повишите рязко чистата печалба."

Експерти по машинно обучение и икономика, анкетирани от The Wall Street Journal, са единодушни, че AI технологиите на сегашния етап не са в състояние да заменят човека в мащаба на повечето отрасли.

Дори когато компаниите обясняват съкращенията с внедряване на AI, на практика решенията често се диктуват от други фактори като спад в продажбите, промяна в приоритетите и предишно прекомерно разрастване на персонала.

Анализатори от Forrester Research посочват, че за инвеститорите и клиентите бизнесът изглежда по-добре, когато оправдава съкращенията с повишена ефективност на организационната структура вследствие на внедряване на изкуствен интелект: "Това звучи много по-рационално и иновативно".

Подобни публични послания могат да повишат цената на акциите, а инвеститорите по принцип приемат с одобрение такива аргументи. Според наличните данни през миналата година американските работодатели са освободили над 1,2 милиона служители. По оценка на Forrester, по-малко от 100 000 от тези хора реално са загубили работата си именно заради внедряването на AI.

Практиците, които се занимават с внедряване на AI, засега често се оплакват, че интеграцията на подобни услуги отнема много време и нерядко се усложнява от изисквания за сигурност и други регулаторни ограничения. Ще е необходим още значителен период, преди AI чатботовете да могат да поемат човешките функции в бизнес процесите на повечето компании. Според прогнозата на Forrester до 2030 година 6,1% от работните места в САЩ ще бъдат засегнати от внедряването на AI. Това не е добра новина, но и не е знак за предстоящ апокалипсис.

За работодателите перспективата за замяна на служители с AI често се превръща в "история на ужасите", която държи персонала в готовност. Този тип мотивация понякога води до успешни бизнес идеи и технически решения, които при по-спокойна психологическа среда може изобщо да не се появят.

Анализатори от Gartner смятат, че половината от компаниите, които вече са заменили хора с AI ботове на линейни позиции, през следващата година ще се върнат към наемането на нови служители.

Внедряването на AI и поддържането на инженерите, които настройват сложни системи, понякога струва на бизнеса повече, отколкото екипът от служители, които отговарят на обажданията на клиентите. Освен това AI чатботовете често дразнят клиентите и те все пак имат нужда от контакт с жив специалист.

